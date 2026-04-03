СКЖД увеличила погрузку до 8,9 млн тонн за три месяца

Погрузка на Северо-Кавказской железной дороге за первый квартал 2026 года увеличилась в 1,2 раза и достигла 8,9 млн т. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Положительную динамику за январь-март показали отдельные категории грузов. Перевозки строительных материалов составили около 2 млн т, что означает рост в 1,3 раза. Транспортировка зерновых достигла 630 тыс. т — увеличение в 1,8 раза. Грузооборот СКЖД в первом квартале составил 21 млрд тарифных тонно-км.

В марте 2026 года на дороге погрузили 3,2 млн т различных грузов, что превышает прошлогодний показатель.

Константин Соловьев