«Эта мера поможет нашим IT-стартапам выбраться из «долины смерти»

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил в Минэкономразвития РФ предложение распространить обязательную 25-процентную квоту по госзакупкам на малые технологические компании (МТК), включенные в государственный реестр. Инициатива призвана открыть рынок госзаказа для тех стартапов и производств, которые уже переросли критерии малого бизнеса, но еще не обладают ресурсами гигантов. Ключевым механизмом поддержки должно стать существенное упрощение доступа к торгам: снижение требований к обеспечению заявок и исполнению контрактов, что позволит компаниям не выводить средства из оборота. О том, почему эта мера критически важна для преодоления «долины смерти» инновационными проектами, рассказал председатель ставропольского отделения «Опоры России» Николай Сасин.



«Эта инициатива — долгожданный ответ на реальные проблемы нашего бизнеса. Для Ставрополья такая мера может стать тем самым рычагом, который поможет инновационным командам наконец выбраться из «долины смерти», когда стартап уже вырос, но еще не стал промышленным гигантом. При обсуждении этой темы важно навести порядок в цифрах. В крае сегодня 107,5 тыс. субъектов МСП и более 200 тыс. самозанятых. Это разные весовые категории. Самозанятость — отличный формат для личного дохода, но рабочие места и технологический суверенитет создают именно полноценные компании. На сентябрь 2025 года в федеральном реестре МТК чилилось 17 ставропольских предприятий. Сейчас уже больше, но все равно это капля в море для нашего потенциала. Расширение квоты на тех, кто уже перерос рамки малого бизнеса, но продолжает заниматься высокими технологиями, создаст для них понятный и гарантированный коридор сбыта.

Стабильный спрос со стороны края критически важен в таких сферах, как системы “умного города”, солнечная энергетика или цифровизация ЖКХ, где у наших ребят уже есть отличные наработки. Но давайте признаем честно: сегодня многие ставропольские айтишники и инженеры обходят госзаказ стороной. Главная причина — страх просто “заморозить” все оборотные средства. Чтобы зайти в контракт, нужно либо вынуть деньги из производства на спецсчета, либо пройти семь кругов ада в банках ради независимой гарантии. И все это на фоне задержек по оплате до 100 дней и заградительных кредитных ставок. Снижение требований к обеспечению заявок — это и есть тот “зеленый свет”, который позволит бизнесу тратить ресурсы на разработку продукта, а не на обслуживание административных барьеров.

По данным Росстата, на Ставрополье около 100 предприятий официально занимаются инновациями. Если мы упростим им доступ к закупкам, число компаний в реестре МТК в ближайшее время может вырасти в три-четыре раза. Но мало просто “допустить” их к торгам. Чтобы наши компании стали основными поставщиками для того же АПК или крупной промышленности, нужны региональные “докрутки”. Например, в производстве сложного оборудования критически важен сервис, поэтому логично включать техобслуживание сразу в предмет закупки. Кроме того, сертификация ФСТЭК или вход в реестр отечественного ПО стоят дорого — здесь помогли бы прямые субсидии, покрывающие до 90% затрат».

Роман Лаврухин