Земли берут в оборот

Власти намерены продолжить вовлекать неиспользуемые сельхозземли в оборот, показало обсуждение на коллегии Россельхознадзора. Усилия будут сосредоточены на разработке цифровых индикаторов риска, позволяющих лучше выявлять неиспользуемые участки, более активном использовании беспилотников для контроля и создании единого цифрового пространства в агропромышленном комплексе (АПК). Эксперты прогнозируют, что вовлечение земель в оборот будет продолжаться, но без роста экономической эффективности сельхозпроизводства резкого прорыва в этой сфере не будет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев

На коллегии Россельхознадзора 2 апреля обсуждалась давняя проблема АПК — неиспользуемые земли, которые необходимо вовлекать в оборот. За счет проведенных службой мероприятий, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев, в сельхозоборот возвращено порядка 2,7 млн га, из них в 2025-м — более 300 тыс. га. Как пояснили “Ъ” в аппарате вице-премьера, Россельхознадзор следит за соблюдением запрета на самовольное снятие и уничтожение плодородного слоя почвы, контролирует выполнение мероприятий по улучшению земель и охране почв от эрозии. В 2025 году проведено более 148 тыс. профилактических мероприятий, из которых 29 тыс.— это объявление предостережения о недопустимости нарушений. Этот механизм позволил сократить количество выбывающих земель из оборота на площади 194,6 тыс. га (из 300 тыс. га).

Напомним, с 2022 года действует госпрограмма «Земля», цель которой вовлечение в оборот не менее 13 млн га к 2030 году, в том числе за счет уточнения границ участков и совершенствования механизмов учета. В общей сложности, отметили в Минсельхозе, в 2022–2025 годах в оборот введено 3,3 млн га ранее неиспользуемых земель, что почти на 300 тыс. га превышает плановые значения.

С учетом такой динамики за оставшееся время действия госпрограммы необходимо вовлечь почти 10 млн га — властям придется нарастить темпы этой работы.

Как отметил Дмитрий Патрушев, необходимо разработать цифровые индикаторы риска для федеральной системы земель сельхозназначения — это позволит лучше выявлять неиспользуемые земли. Также, добавил вице-премьер, «повышение эффективности не может обойтись без применения современных технологий и цифровых систем». По его словам, нужно активнее использовать возможности беспилотных систем. В прошлом году служба участвовала в пилотном проекте по внедрению беспилотников в работу, в том числе в сфере земельного надзора. Ждут в Белом доме от Россельхознадзора и цифровизации имеющихся данных — за счет формирования совместно с Минсельхозом единого цифрового пространства информационных систем. Это, полагает Дмитрий Патрушев, в сочетании с научной базой и технологиями «значительно сэкономит ресурсы, повысит качество процессов и поможет в снижении нагрузки на бизнес».

Отметим, проблему сокращения площади сельхозземель (уменьшилась с 638 млн га в 1990 году до 244 млн га в 2024-м, за 2025 год данных пока нет) и возврата неиспользуемых участков в оборот власти пытаются решить не первый год. Для этого, например, власти ужесточили подход к переводу земель в другие категории для сокращения числа злоупотреблений в регионах — субъектам РФ с 1 марта придется согласовывать такие решения с Минсельхозом (см. “Ъ” от 22 января и 4 декабря 2025 года).

Реформа землеустройства входит в решающую фазу цифровизации, отмечает руководитель проектов практики «АПК и потребительский сектор» Strategy Partners Вадим Аникин. По его словам, создание единого реестра и установление границ всех сельхозземель к 2028 году призваны устранить главную проблему — отсутствие достоверных данных о состоянии и реальных границах участков. Хотя уже есть практические результаты, добавляет он, «сохраняются барьеры в виде высокой стоимости культуротехнических работ и сложности юридических процедур изъятия земель у недобросовестных владельцев». По словам Вадима Аникина, возврат земель в оборот будет продолжаться умеренными темпами, но без роста экономической эффективности сельхозпроизводства резкого прорыва не будет.

Анна Королева