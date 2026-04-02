Стоимость основных составов участников футбольного чемпионата мира-2026

Для каждой сборной подобран ориентировочный стартовый состав и четыре запасных — самых дорогих не попавших в число основных полевых вне зависимости от позиции. В скобках — стоимость по данным Transfermarkt (в € млн).

1.Франция (1200)

Майк Меньян (25) — Люка Эрнандес (20), Дайо Упамекано (70), Вильям Салиба (90), Жюль Кунде (65) — Орельен Чуамени (75), Эдуардо Камавинга (50), Майкл Олисе (140) — Дезире Дуэ (90), Килиан Мбаппе (200), Усман Дембеле (100). (Юго Экитике (90), Брэдли Баркола (70), Райан Шерки (65), Ибраима Конате (50).)

2.Англия (1135)

Джордан Пикфорд (15) — Нико О’Райлли (50), Марк Гехи (65), Джон Стоунз (15), Рис Джеймс (60) — Деклан Райс (120), Эллиот Андерсон (60), Джуд Беллингем (140) — Энтони Гордон (60), Гарри Кейн (65), Букайо Сака (150). (Коул Палмер (110), Фил Фоден (80), Морган Роджерс (80), Трент Александер-Арнольд (65).)

3.Испания (1045)

Унаи Симон (25) — Марк Кукурелья (50), Робен Ле Норман (25), Пау Кубарси (80), Педро Порро (40) — Педри (150), Мартин Субименди (80), Микель Мерино (30) — Микель Оярсабаль (25), Ламин Ямаль (200), Нико Уильямс (50). (Фермин Лопес (100), Дин Хёйсен (65), Родри (65), Дани Ольмо (60).)

4.Бразилия (831,5)

Алиссон (17) — Алекс Сандру (1,5), Маркиньос (30), Габриэль (75), Уэсли (40) — Каземиру (8), Бруно Гимарайнс (75), Лукас Пакета (35) — Винисиус (150), Матеус Кунья (70), Рафинья (80). (Эстеван (80), Жуан Педру (75), Игор Тиагу (50), Андрей Сантос (45).)

5.Германия (765)

Оливер Бауманн (3) — Давид Раум (22), Нико Шлоттербек (55), Джонатан Та (30), Йозуа Киммих (40) — Александр Павлович (75), Леон Горецка (15), Флориан Вирц (110), Серж Гнабри (20), Джамал Мусиала (120) — Ник Вольтемаде (65). (Леннарт Карл (60), Феликс Нмеча (50), Карим Адейеми (50), Кай Хаверц (50).)

6.Португалия (764)

Диогу Кошта (40) — Нуну Мендеш (75), Рубен Диаш (60), Ренату Вейга (25), Диогу Далот (30) — Витинья (110), Рубен Невеш (25), Бруну Фернандеш (40), Бернарду Силва (27), Рафаэль Леан (65) — Криштиану Роналду (12). (Жуан Невеш (110), Педру Нету (60), Матеуш Нуньеш (45), Гонсалу Инасиу (40).)

7.Аргентина (682)

Эмилиано Мартинес (15) — Николас Тальяфико (5), Лисандро Мартинес (40), Кристиан Ромеро (50), Науэль Молина (15) — Родриго де Пауль (15), Энцо Фернандес (90), Алексис Макаллистер (80) — Хулиан Альварес (90), Лаутаро Мартинес (85), Лионель Месси (15). (Нико Пас (65), Франко Мастантуоно (45), Джулиано Симеоне (40), Алан Варела (32).)

8.Нидерланды (681)

Барт Вербрюгген (40) — Мики ван де Вен (65), Вирджил ван Дейк (18), Юрриен Тимбер (70), Дензел Дюмфрис (25) — Райан Гравенберх (90), Тиджани Рейндерс (60), Френки де Йонг (45) — Коди Гакпо (65), Мемфис Депай (8), Дониелл Мален (35). (Хави Симонс (50), Маттейс де Лигт (40), Жереми Фримпонг (35), Йоррель Хато (35).)

9.Норвегия (522,9)

Орьян Нюланд (0,9) — Давид Мёллер Волфе (10), Кристоффер Айер (18), Турбьёрн Хеггем (14), Юлиан Рюэрсон (25) — Сандер Берге (25), Мартин Эдегор (65), Мортен Торсбю (3), Антонио Нуса (32) — Эрлинг Холанн (200), Александер Сёрлот (20). (Йорген Странн Ларсен (45), Оскар Бобб (30), Андреас Шельдеруп (20), Сверре Нюпан (15).)

10.Швеция (446,175)

Кристоффер Нурдфельдт (0,175) — Габриэль Гудмундссон (20), Виктор Линделёф (6), Исак Хин (22), Даниэль Свенссон (22) — Деян Кулушевский (35), Ясин Айяри (30), Йеспер Карлстрём (4), Энтони Эланга (40) — Виктор Дьокереш (65), Александр Исак (100). (Лукас Бергвалль (40), Уго Ларссон (32), Руни Бардагжи (15), Виллиот Сведберг (15).)

11.Турция (426,5)

Угурджан Чакыр (15) — Ферди Кадиоглу (30), Абдюлькерим Бардакджи (6,5), Мерих Демирал (14), Зеки Челик (12) — Исмаил Юксек (15), Хакан Чалханоглу (18), Арда Гюлер (90) — Кенан Йылдыз (75), Керем Актюркоглу (22), Барыш Йылмаз (26). (Джан Узун (45), Оркун Кёкчю (25), Юнус Акгюн (18), Юсуф Акчичек (15).)

12.Кот-д’Ивуар (413)

Яхия Фофана (5) — Гислен Конан (3), Обит Эван Ндика (35), Одилон Коссуну (18), Гела Дуэ (18) — Франк Кессье (12), Ибраим Сангаре (22), Крист Инао Улаи (17) — Амад Диалло (50), Эванн Гессан (28), Ян Дьоманде (75). (Усман Дьоманде (45), Базумана Туре (35), Вилфрид Синго (25), Симон Адингра (25).)

13.Бельгия (409)

Тибо Куртуа (18) — Макс де Кюйпер (22), Артур Теате (20), Зено Дебаст (30), Тимоти Кастань (10) — Амаду Онана (45), Юри Тилеманс (35), Кевин де Брёйне (10) — Жереми Доку (65), Ромелу Лукаку (12), Леандро Троссард (20). (Шарль де Кетеларе (35), Лоис Опенда (32), Малик Фофана (30), Алексис Салемакерс (25).)

14.Марокко (372,5)

Ясин Буну (3,5) — Нуссаир Мазрауи (20), Исса Диоп (10), Найеф Агер (20), Ашраф Хакими (80) — Неиль Эль-Айнауи (20), Билал Эль-Ханнус (32), Исмаэль Сайбари (32) — Абде Эззалзули (30), Аюб Эль-Кааби (5), Браим Диас (35). (Шемсдин Тальби (25), Юсеф Эн-Несири (20), Эльес Бен-Сегир (20), Амин Адли (20).)

15.Сенегал (363,5)

Эдуар Менди (4,5) — Эль Хаджи Малик Диуф (28), Калиду Кулибали (5), Мусса Ниакате (18), Крепин Диатта (6) — Идрисса Гана Гейе (1), Пап Гейе (40), Абиб Диарра (32) — Садьо Мане (7), Николас Джексон (40), Ильман Ндиай (50). (Ламин Камара (35), Исмаила Сарр (35), Пап Матар Сарр (32), Ассан Диао (30).)

16.Эквадор (340,325)

Эрнан Галиндес (0,325) — Первис Эступиньян (14), Вильян Пачо (70), Пьеро Инкапье (50), Хоэль Ордонес (33) — Мойсес Кайседо (110), Вите Педро (5,5), Алан Франко Пальма (4,5) — Нильсон Ангуло (17), Эннер Валенсия (1,5), Джон Йебоа (5). (Кендри Паэс (9), Гонсало Плата (8), Хереми Аревало (7), Дениль Кастильо (5,5).)

17.Уругвай (340,2)

Серхио Рочет (2) — Матиас Оливера (15), Рональд Араухо (20), Хосе Мария Хименес (12), Гильермо Варела (1,2) — Федерико Вальверде (120), Мануэль Угарте (30), Родриго Бентанкур (22) — Макси Араухо (25), Дарвин Нуньес (25), Факундо Пельистри (6). (Родриго Саласар (22), Джорджиан Де Арраскаэта (15), Факундо Торрес (13), Лукас Торрейра (12).)

18.США (320,2)

Мэтт Фриз (2) — Энтони Робинсон (25), Марк Маккензи (6), Крис Ричардс (25), Тим Рим (0,2), Сержиньо Дест (18) — Таннер Тессманн (10), Тайлер Адамс (25), Уэстон Маккенни (30), Кристиан Пулишич (50) — Фоларин Балоган (30). (Малик Тилльман (30), Рикардо Пепи (25), Ноакай Бэнкс (22), Джонни Кардосо (22).)

19.Хорватия (295,8)

Доминик Ливакович (4) — Йошко Гвардиол (70), Лука Вушкович (60), Йосип Шутало (15), Йосип Станишич (35) — Петар Сучич (30), Лука Модрич (4), Иван Перишич (1,3), Марио Пашалич (6,5), Андрей Крамарич (3) — Анте Будимир (3). (Мартин Батурина (24), Франьо Иванович (18), Матео Ковачич (12), Ловро Майер (10).)

20.Колумбия (288,3)

Альваро Монтеро (2,5) — Йохан Мохика (1,8), Давинсон Санчес (18), Джон Лукуми (25), Даниэль Муньос (27) — Джефферсон Лерма (8), Ричард Риос (22), Хамес Родригес (2) — Луис Диас (70), Луис Суарес (28), Джон Ариас (15). (Джон Дуран (25), Кучо Эрнандес (18), Ясер Асприлья (14), Йерсон Москера (12).)

21.Швейцария (257,3)

Грегор Кобель (40) — Рикардо Родригес (1,5), Мануэль Аканджи (18), Нико Эльведи (8), Сильван Видмер (0,8) — Гранит Джака (10), Фабиан Ридер (8), Ремо Фройлер (4) — Рубен Варгас (12), Бриль Эмболо (12), Дан Ндойе (35). (Жоан Манзамби (35), Ардон Яшари (30), Денис Закария (25), Ноа Окафор (18).)

22.Япония (247)

Дзион Судзуки (20) — Хироки Ито (18), Ко Итакура (10), Цуёси Ватанабэ (10) — Каору Митома (25), Ао Танака (10), Кайсю Сано (25), Даити Камада (12) — Юито Судзуки (18), Рицу Доан (20), Такефуса Кубо (30). (Аясэ Уэда (15), Кодаи Сано (12), Дайдзен Маэда (12), Дзёэру Тима Фудзита (10).)

23.Австрия (209,5)

Александр Шлагер (2,5) — Филипп Мвене (1,5), Давид Алаба (3,5), Филипп Линхарт (12), Штефан Пош (5,5) — Николас Зайвальд (22), Конрад Лаймер (32), Марсель Забитцер (7), Кристоф Баумгартнер (30), Романо Шмид (15) — Марко Арнаутович (2,5). (Кевин Дансо (20), Карни Чуквуэмека (20), Леопольд Кверфельд (18), Пауль Ваннер (18).)

24.Гана (205,9)

Бенджамин Асаре (0,1) — Сейду Алиду (6), Джонас Аджетей (7), Мохаммед Салису (10), Эбенезер Аннан (2), Александр Джику (4) — Томас Партей (2,5), Кваси Сибо (1,5), Мохаммед Кудус (55) — Джордан Айю (1,8), Антуан Семеньо (75). (Гидеон Менса (3,5), Элиша Овусу (3,5), Абдул Фатаву (24), Иньяки Уильямс (10).)

25.Алжир (203,9)

Лука Зидан (1) — Рафик Бельгали (7), Райан Аит-Нури (40), Айса Манди (1), Рами Бенсебаини (7) — Рамиз Зерруки (6), Фарес Шаиби (15), Ибрахим Маза (40), Рияд Марез (7), Хишам Будауи (12) — Мохамед Амура (27). (Усем Ауар (8), Амин Гуири (28), Юсеф Атал (2,7), Багдад Бунеджа (2,2).)

26.Шотландия (196)

Ангус Ганн (5) — Эндрю Робертсон (10), Скотт Маккенна (4), Джон Суттар (3), Аарон Хики (16) — Джон Макгинн (15), Льюис Фергюсон (18), Райан Кристи (9), Бен Гэннон-Доук (16), Скотт Мактоминей (45) — Че Адамс (8,5). (Билли Гилмор (20), Нейтан Паттерсон (10), Леннон Миллер (10), Томми Конуэй (10).)

27.Канада (182,5)

Дейн Сент-Клэр (3,5) — Альфонсо Дэвис (45), Мойзе Бомбито (8), Дерек Корнелиус (3), Нико Сигур (4) — Али Ахмед (4), Стивен Эуштакиу (7), Исмаэль Коне (20), Тейджон Бьюкенен (12) — Джонатан Дэвид (35), Тани Олувасейи (8). (Промис Дэвид (17), Нейтан Дилан-Салиба (6), Даниэль Джеббисон (6), Марсело Флорес (4).)

28.Египет (172,45)

Мохамед Эш-Шенави (0,6) — Ахмед Фатух (0,8), Мохамед Рабья (0,45), Мохамед Хани (1,5) — Ибрахим Адель (3,2), Трезеге (4,5), Хамди Фати (4), Марван Аттиа (4), Эмам Ашур (4,5) — Мохамед Салах (60), Омар Мармуш (80). (Хайсем Хасан (4), Моханад Лашеен (2,5), Ахмед Кука (1,2), Махмуд Сабер (1,2).)

29.Мексика (150,5)

Рауль Ранхель (6) — Хесус Гальярдо (3), Хоан Васкес (13), Сесар Монтес (7), Ричард Ледесма (5,5) — Эрик Лира (12), Хильберто Мора (10), Альваро Фигальдо (10) — Алексис Вега (9), Рауль Хименес (4), Роберто Альварадо (6). (Сантьяго Хименес (20), Эдсон Альварес (18), Армандо Гонсалес (15), Хулиан Киньонес (12).)

30.Парагвай (137,6)

Орландо Хиль (5) — Агустин Сандес (2,5), Омар Альдерете (15), Густаво Гомес (4), Густаво Веласкес (0,6) — Хулио Энсио (22), Диего Гомес (25), Маурисио (22), Рамон Соса (10) — Роналдо Мартинес (4), Антонио Санабрия (2). (Диего Леон (4), Мигель Альмирон (9), Исидро Питта (7,5), Каку (5).)

31.ДР Конго (136,8)

Лионель Мпаси (0,4) — Жорис Кайембе (2,5), Шансель Мбемба (2,5), Аксель Туанзебе (5), Аарон Ван-Биссака (22) — Натанаэль Мбуку (2), Нгалайель Мукау (12), Ноа Садики (30), Марио Струйкенс (6) — Йоан Висса (30), Седрик Бакамбу (1,4). (Симон Банза (11), Эдо Кайембе (4), Тео Бонгонда (4), Мишель-Анж Баликвиша (4).)

32.Чехия (131,8)

Матей Коварж (7) — Штепан Чалупек (8), Робин Гранач (10), Ладислав Крейчи (22) — Владимир Цоуфал (2,7), Лукаш Провод (8), Томаш Соучек (12), Владимир Дарида (0,4), Ярослав Зелены (0,7) — Павел Шульц (20), Патрик Шик (20). (Моймир Хытил (4), Томаш Хоры (3), Михал Садилек (8), Лукаш Черв (6).)

33.Южная Корея (120,6)

Ли Чхан Кын (0,6) — Тэ Сок Ли (1,5), Ким Мин Чжэ (25), Хан Бом Ли (1,8), Соль Ён У (5) — Хван Ин Бём (8), Ли Кан Ин (28), Ли Джэ Сон (2), Чун Хон Пэ (3) — Сон Хын Мин (17), О Хюн Кю (15). (Ю Мин Чу (1,8), Хюн Сок Хон (3), Вон Ту Джэ (0,9), Хван Хи Чан (8).)

34.Босния и Герцеговина (112,2)

Никола Василь (4,5) — Сеад Колашинац (6), Никола Катич (1,8), Тарик Мухаремович (20), Амар Дедич (15) — Амар Мемич (4,5), Иван Башич (1,2), Беньямин Тахирович (4,5), Эсмир Байрактаревич (5) — Эдин Джеко (1,5), Эрмердин Демирович (22). (Керим Алайбегович (15), Амир Хаджиахметович (4,2), Нидал Челик (4), Харис Табакович (3).)

35.Узбекистан (63,3)

Уткир Юсупов (0,5) — Рустам Ашурматов (0,7), Умар Эшмуродов (0,5), Абдукодир Хусанов (35), Хожиакбар Алижонов (1,2) — Отабек Шукуров (1,6), Одилжон Хамробеков (1), Азиз Ганиев (2,2), Шерзод Насруллаев (1,2), Остон Урунов (2) — Элдор Шомуродов (7). (Аббосбек Файзуллаев (7), Шерзод Насруллаев (1,2), Игорь Сергеев (1,2), Жамшид Искандеров (1).)

36.Тунис (50,65)

Аймен Дамен (0,8) — Ян Валери (1,3), Дилан Бронн (0,8), Али Абди (2,5), Монтассар Тальби (7) — Эллиес Скири (6), Аннибаль Меджбри (16), Исмаэль Гарби (5), Ферджани Сасси (1) — Хазем Мастури (0,7), Фирас Шауа (0,85). (Анис Бен Слиман (3), Али Маалуль (0,2), Наим Слити (2), Элиас Ашури (3,5).)

37.Австралия (33,125)

Мэтью Райан (2) — Милош Дегенек (0,5), Кай Роулс (1,2), Джордан Бос (8), Кэмерон Берджесс (1,8) — Коннор Меткалф (2), Айдин Хрустич (0,7), Эйден О’Нилл (3), Райли Макгри (2,8) — Мартин Бойл (0,4), Авер Мабил (0,4). (Азиз Бегич (0,275), Нестори Иранкунда (6), Патрик Язбек (3,5), Нишан Велупиллэй (0,55).)

38.ЮАР (32,7)

Ронвен Уильямс (0,9) — Обри Модиба (1,8), Кзулисо Мудау (1,2), Мбекезели Мбоказе (2,5), Нкосинати Сибиси (1,6) — Тебохо Мокоена (2,5), Темба Зване (0,3), Яя Ситоле (0,6), Таленте Мбата (1,6) — Лайл Фостер (10), Освин Апполис (2). (Бонгокуле Хлонгване (3,5), Эвиденс Макгопа (1,2), Име Окон (2), Тшепанг Мореми (1).)

39.Гаити (29,6)

Джони Пласид (0,15) — Рикардо Аде (0,3), Карленс Аркюс (1,8), Мартен Эксперьянс (0,4), Дюк Лакруа (0,15) — Левертон Пьер (0,2), Дэнли Жан-Жак (3), Карл Сэнте (0,15), Кристофер Аттис (0,05) — Дюкенс Назон (0,9), Францди Пьерро (2,5). (Деррик Этьенн (0,8), Жан-Рикнер Белльгард (16), Жан-Кевин Дювернь (2), Луисиус Дидсон (1,2).)

40.Кабо-Верде (28,175)

Возинья (0,05) — Жуан Паулу (0,7), Стивен Морейра (1,5), Стопира (0,05), Жожо (0,4) — Кевин Ленини (4,5), Тельму Арканжу (3), Дерой Дуарте (1,8), Райн Мендеш (0,2), Жовани Кабрал (0,8) — Дайлон Ливраменту (0,8). (Гарри Родригес (0,325), Вагнер Пина (8), Сидни Лопес Кабрал (5), Вилли Семеду (1).)

41.Панама (26,025)

Орландо Москера (0,375) — Фидель Эскобар (0,375), Андрес Андраде (2), Карлос Харви (0,4) — Адальберто Карраскилья (4,5), Анибаль Годой (0,2), Сесар Блэкман (2), Эрик Дэвис (0,1) — Кристиан Мартинес (0,7), Сесилио Ватерман (0,4), Асариас Лондоньо (0,175). (Хосе Фахардо (1,2), Хосе Луис Родригес (1,8), Амир Мурильо (7), Хосе Кордоба (4,8).)

42.Иран (25,55)

Хоссейн Хоссейни (0,55) — Милад Мохаммади (1), Шоджа Халилзаде (0,1), Али Немати (0,6), Даниал Эсмаилифар (0,6) — Саид Эззатоллахи (1,6), Мохаммад Горбани (1,5), Мохаммаджавад Хоссейннеджад (1,5), Саман Годдос (1,3), Мохаммад Моэби (2,8) — Мехди Тареми (2,5). (Мехди Гаеди (4,5), Аллахьяр Сайядманеш (3), Али Голизаде (2), Деннис Экерт Айенса (2).)

43.Саудовская Аравия (24,15)

Наваф Аль-Акики (0,7) — Сауд Абдулхамид (5), Хасан Аль-Тамбакти (1,8), Али Аль-Булайхи (0,275), Абдулелах Аль-Амри (1) — Салем Аль-Давсари (1,3), Насер Аль-Давсари (0,8), Мохамед Канно (0,9), Абдулла Аль-Хайбари (0,8) — Фирас Аль-Бурайкан (4), Салех Аш-Шехри (0,55). (Али Маджраши (1,2), Мусаб Аль-Джувайр (4,5), Абдулла Аль-Хамдан (0,325), Марван Аль-Сахафи (1).)

44.Новая Зеландия (20,675)

Максим Крокомб (1) — Тим Пэйн (0,4), Тайлер Биндон (1,5), Майкл Боксэлл (0,15) — Джо Белл (3), Мэттью Гарбетт (0,4), Марко Стаменич (3), Сарприт Сингх (0,5), Каллум Маккоуэтт (2) — Крис Вуд (6). (Билл Туилома (0,4), Элайджа Джаст (1,5), Коста Барбарусес (0,325), Бен Уэйн (0,5).)

45.Катар (16,6)

Мешааль Баршам (0,8) — Буалем Хухи (0,225), Педро Мигель (0,2), Басам Ар-Рави (0,55), Хомам Аль-Амин (0,5) — Ахмед Фатхи (0,275), Мустафа Мешааль (0,3), Карим Будиаф (0,3) — Хасан Аль-Хайдос (0,375), Альмоэз Али (3,5), Акрам Афиф (8). (Лукас Мендес (0,375), Юсуф Абдурисаг (0,325), Тарек Сальман (0,6), Абдулазиз Хатем (0,275).)

46.Кюрасао (16,575)

Элой Ром (0,2) — Шуранди Самбо (1,5), Рошон ван Эйма (0,375), Шерел Флоранус (0,8), Армандо Обиспо (4) — Жуниньо Бакуна (2,2), Леандро Бакуна (0,25), Ливано Комененсиа (0,7) — Юрген Локадия (0,2), Сонтье Хансен (4), Кенджи Горре (0,65). (Юрьен Гарри (0,4), Жереми Антониссе (0,8), Годфрид Ромератуэ (0,4), Куко Мартина (0,1).)

47.Ирак (13,25)

Ахмед Басиль (0,45) — Хусейн Али (0,3), Заид Тахсин (0,6), Акам Хашем (0,6), Мерчас Доски (1) — Юсеф Амин (0,6), Ибрахим Байеш (0,9), Амир Аламмари (0,85), Аймар Шер (1,3) — Али Аль-Хамади (2), Аймен Хусейн (0,45). (Мохаммад Али (1,4), Заид Исмаил (0,4), Марко Фарджи (1,8), Кевин Якоб (0,6).)

48.Иордания (12,8)

Язид Абулайла (0,3) — Абдалла Насиб (0,5), Язан Аль-Араб (0,9), Мохаммад Абуальнади (0,225) — Мохаммад Абу-Таха (0,45), Ихсан Хаддад (0,35), Амер Джамус (0,45), Низар Аль-Рашдан (0,6) — Махмуд Аль-Марди (0,4), Муса Аль-Тамари (6), Язан Ан-Наймат (1,3). (Юсей Абу Аль-Джазар (0,275), Мохаммад Абу-Хашиш (0,45), Ибрахим Садех (0,4), Баха Фейсал (0,2).)