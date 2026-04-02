Основы успеха

На этой неделе был полностью сформирован список участников чемпионата мира по футболу, который летом примут США. Канада и Мексика. “Ъ” составил рейтинг выступающих в нем сборных, ранжировав их по стоимости основных составов. Классификация, которую возглавили французы, подтверждает, что укрупнение формата турнира после увеличения количества выступающих в нем команд с 32 до 48 только усилило и подчеркнуло их разделение на ниши в зависимости от возможностей. Разрыв между лидерами и аутсайдерами оказался гигантским.

Основа сборной Франции во главе с Килианом Мбаппе (слева) оказалась самой дорогой среди всех, которые сыграют на чемпионате мира

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Основа сборной Франции во главе с Килианом Мбаппе (слева) оказалась самой дорогой среди всех, которые сыграют на чемпионате мира

Основная особенность чемпионата мира, который открывается 11 июня,— это его формат. В нем примут участие не 32 сборные, как в предыдущих первенствах, а 48 — скачок, по сути, радикальный. Международная федерация футбола (FIFA), рассказывая о проведенной ей реформе, предпочитала акцентировать внимание исключительно на тех ее аспектах, которые выглядят симпатичными и позитивными,— на расширении футбольной географии, на гарантированном дополнительном притоке болельщиков в страны-хозяйки, на увеличении количества матчей в календаре турнира, а значит, и доходов от его проведения за счет взлета стоимости телевизионных контрактов и продаж билетов. Но, с точки зрения экспертов, ничуть не менее важным, конечно, является и еще одно неизбежное последствие реформы. О нем FIFA уже старается молчать.

Это последствие называют или «размыванием» уровня соревнований, или модным в современном футболе термином «поляризация».

Его любят употреблять, например, когда рассказывают о ситуации в европейском клубном футболе, в котором разрыв в возможностях между грандами из лиг «большой пятерки» и представителями чемпионатов ниже уровнем не только не сокращается со временем, но и постоянно растет. Похожий разрыв существует и на уровне национальных команд. Есть узкая, из полутора десятка сборных, группа гигантов из Европы и Южной Америки, все время разыгрывающих между собой медали и титулы. Есть немного более многочисленная группа середняков, которые изредка вклиниваются в эту борьбу, как вклинились добравшиеся до полуфинала катарского чемпионата мира 2022 года марокканцы. Остальным о ней не приходится и мечтать — не тот класс, не те ресурсы. Но на мировых первенствах находится место и таким сборным. Некоторые из них изредка покусывают фаворитов, но во что-то по-настоящему громкое эти укусы никогда не выливаются.

Так вот укрупнение формата североамериканского чемпионата по понятной причине фактически никак не коснулось «супертяжеловесов». Они и при прежнем проходили квалификацию, неся минимальные потери. Сейчас потеря среди них одна-единственная — уже по традиции, начавшейся с российского первенства 2018 года, отбор провалила сборная Италии. Бенефициарами реформы, таким образом, стали исключительно команды из второй и, главное, третьей категорий, прежде всего те, что выступают в «отстающих» регионах — африканском, азиатском, регионе, объединяющем государства Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна, получившие «бонусные» квоты, то есть «бонусные» путевки. И это обстоятельство усилило контраст, который на любом чемпионате мира режет глаз тому, кто хочет заранее прикинуть его расклад.

Контраст североамериканский можно выразить несколькими способами, указав на разные параметры. Есть те, кто располагается на верхушке рейтинга FIFA или возле нее, а есть те, кто в середине его девятого десятка, как новозеландцы. Есть те, кто с ног до головы увешан почетными титулами, а есть до сих пор никогда не игравшие на чемпионатах мира сборные Иордании, Узбекистана, Кабо-Верде и Кюрасао.

Но понятнее, эффектнее всего контраст, пожалуй, иллюстрирует сравнение стоимости сборных, рассчитанной на основе стоимости включенных в них футболистов, которую регулярно оценивает Transfermarkt. Полную, правда, можно будет подсчитать не раньше конца весны, когда участники опубликуют свои окончательные заявки на турнир. Дедлайн для их подачи — 1 июня. Но такие списки из 26 фамилий, собственно, и не очень нужны. На самом деле мощь футбольной сборной — по крайней мере на короткой дистанции — определяет все же гораздо более скромное количество ключевых игроков.

“Ъ”, ранжируя добившиеся права выступить на чемпионате мира сборные по цене, решил остановиться на цифре 15. Условно, это 11 игроков стартового состава плюс 4, чаще других выходящие на замену. А вычленить эту бригаду не так сложно. Достаточно изучить варианты, которые выставляли тренеры команды в свежих — этого года, 2025-го или 2024-го — матчах, имевших важное значение, скажем, отборочных, исключив футболистов, получивших, как бразилец Родригу, тяжелые травмы, точно лишившие их мирового первенства. Вряд ли приоритеты наставников кардинально поменяются в ближайшие недели. При этом в классификации приведены «рабочие» схемы, то есть без перекосов в разделении игроков по линиям. Из-за этого появление в команде двух вратарей или, допустим, пяти форвардов невозможно (см. «Ъ-Онлайн»).

Рейтинг тезис о «поляризации» подтверждает убедительнее некуда. Стоимость основы трех возглавляющих его сборных — Франции, Англии и Испании — зашкаливает за €1 млрд. В то же время стоимость основы четырех сборных, его замыкающих,— Катара, Кюрасао, Ирака и Иордании — не дотягивает хотя бы до суммы €18 млн, в которую Transfermarkt оценил состав скромнейшего, по его расчетам, в этом смысле клуба Российской премьер-лиги — махачкалинского «Динамо». А оценка французской сборной, расположившейся на первом месте, выше оценки иорданской, 48-й, без малого в 100 раз (см. рисунок). Хотя на фоне французов, англичан и испанцев невыразительно выглядят и многие команды, строго говоря, из той же фаворитской ниши, что и они. У действующих владельцев чемпионского титула аргентинцев основа почти вдвое дешевле. Но в данном случае эта разница о принципиальной разнице в амбициях и перспективах, разумеется, не кричит.

Алексей Доспехов, Роман Левищев, Евгений Федяков