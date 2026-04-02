«Ставропольэнергосбыт» возглавил экс-министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов

Экс-министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов возглавил ПАО «Ставропольэнергосбыт», сменив на посту генерального директора Данилу Каунова, пишет «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Контролируемая Росимуществом структура назначила нового руководителя решением совета директоров 1 апреля, установив срок полномочий Льва Кузнецова с 2 апреля 2026 года по 1 апреля 2029 года. Кадровое решение завершает затянувшийся переходный период в компании, акционерная структура которой за последние полтора года радикально изменилась после вмешательства государства.

Лев Кузнецов приходит в «Ставропольэнергосбыт» с опытом управления крупными региональными и корпоративными структурами. В 2010–2014 годах он занимал пост губернатора Красноярского края, одного из крупнейших сырьевых регионов страны, а в 2014–2018 годах входил в федеральное правительство как министр РФ по делам Северного Кавказа. С июня 2020 по сентябрь 2023 года Лев Кузнецов был генеральным директором московской УК «Интергео», управляющей минеральносырьевыми активами. Для государства его назначение в энергосбытовом бизнесе выглядит логичным шагом по усилению контроля над ключевым инфраструктурным активом в Северо-Кавказском федеральном округе.

Контур собственности «Ставропольэнергосбыта» изменился в конце августа прошлого года, когда Российская Федерация в лице Росимущества консолидировала 72,3% голосующих акций общества. На этом фоне ряд частных акционеров полностью вышли из капитала: свои доли до нуля сократили, в частности, Алексей Стальченко (до этого владел 21,05% голосующих акций), Яков Данилов (19,94%), кипрская Nonsica Ventures Limited и Руслан Макитов (по 15,66%). «Перезагрузка» акционерного состава стала следствием антикоррупционного иска Генпрокуратуры РФ: ранее Черемушкинский райсуд Москвы обратил в доход государства акции «Ставропольэнергосбыта» и ряда аффилированных компаний общей стоимостью 14,3 млрд рублей, которые связывали с бывшим гендиректором «МРСК Северного Кавказа» Магомедом Каитовым.

После смены собственника компания пережила серию кадровых решений в менеджменте. В октябре 2025 года совет директоров досрочно расторг контракт с генеральным директором Александром Дзиовым, которого всего за несколько месяцев до этого переизбрали на новый срок, и назначил вместо него Данилу Каунова сроком на год. Каунов пришел в энергосбыт из АО «Горэлектросеть» Кисловодска, где занимал должность гендиректора, а до этого руководил туристическим проектом «Северо-Кавказский горный клуб» корпорации «Кавказ.РФ». В декабре 2025 года акционеры полностью обновили совет директоров «Ставропольэнергосбыта»: в нем сохранился только Айдан Гайсин, остальные шесть мест получили новые фигуры, включая самого Данилы Каунова, что подготовило возможность для нынешней смены руководства и прихода Льва Кузнецова.

«Ставропольэнергосбыт» остается одним из ключевых инфраструктурных активов края. Компания выполняет функции гарантирующего поставщика электроэнергии, работает на 70% территории Ставропольского края и обеспечивает 66,7% совокупного объема продаж среди гарантирующих поставщиков региона. По итогам 2025 года «Ставропольэнергосбыт» незначительно увеличил чистую прибыль по РСБУ до 1,2 млрд руб. при росте выручки на 17%, до 32 млрд руб.

Станислав Маслаков