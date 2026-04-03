Специальная водочная операция

В статистике ЕГАИС впервые появились данные о продажах алкоголя в новых регионах — Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. В условиях общего спада реализации спиртного в России алкогольные производители отмечают в четырех присоединенных областях увеличение спроса на такую продукцию. Эксперты связывают это в первую очередь с легализацией продаж алкоголя.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В январе—феврале 2026 года в новых регионах России — ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях — было продано 299,78 тыс. декалитров (дал) водки, следует из данных ЕГАИС. Это составляет примерно 2,7% от всей реализованной продукции в стране. Доля коньяка составила 3,6%, или 73,38 тыс. дал, ликероводочных изделий — 1,26%, или около 41,14 тыс. дал. Данные по новым регионам впервые отражены в статистике ЕГАИС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Для сравнения, в Москве в январе—феврале текущего года водки было продано 728,84 тыс. дал, коньяка — 200,02 тыс. дал, ликероводочных изделий — 233,6 тыс. дал. Всего в России за этот период было реализовано водки на 0,6% больше год к году, около 11,56 млн дал, ликероводочных изделий — на 15,2%, или 3,25 млн дал, продажи коньяка снизились на 2,7%, до 2,05 млн дал. При этом реализация всей алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра) в России снизилась на 1,1%, до 31,71 млн дал.

По данным вице-президента D.I.S.T. Spirits (бренды Nerpa, «Побеda», «Байкал») Марины Щербаковой, продажи водки в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях в январе—феврале 2026 года выросли на 19,1%.

Потребление коньяка в пересчете на одного жителя в этих регионах также выше, чем в среднем по остальной России, добавляет она.

Эксперт связывает это в первую очередь с восстановлением легального рынка крепкого алкоголя в новых регионах. В группе Ladoga (бренды «Царская», «Крутояр») также отмечают рост спроса на алкоголь в новых регионах. Но пока оценить его точно не представляется возможным, рост обусловлен в первую очередь тем, что эти области сейчас находятся в процессе встройки в российское законодательство, добавляют в компании. С начала 2026 года алкогольная и спиртосодержащая продукция в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсоне, сведения о хранении которой не зафиксированы в ЕГАИС, считается незаконной и подлежит изъятию. Ранее для новых регионов действовал переходный период.

По мнению гендиректора «Винторга» Родиона Лукманова (бренды «Ай-Петри», «Советское шампанское», KrimSecco), в новых регионах легальные продажи будут только расти, так как сейчас там окончательно стали применяться полноценные механизмы контроля за оборотом алкоголя.

При этом структура спроса в новых регионах отличается от типичной для России.

По данным D.I.S.T. Spirits, в новых регионах сохраняется повышенная доля малых и средних емкостей: в январе–феврале 2026 года на 0,5-литровую бутылку водки приходилось около 42% продаж, в то время как в среднем по России этот показатель ниже. Также в новых регионах доминирует продукция экономсегмента: ее доля в объеме продаж водки составляет около 53%, тогда как в среднем по России — 45%. Господин Лукманов говорит, что в новых регионах сейчас преобладают классические алкогольные категории — водка, коньяки, вино.

Основные сложности в работе с новыми регионами связаны с логистикой, отмечает госпожа Щербакова. Там необходимо выстраивать дистрибуцию с нуля в условиях высокой нагрузки на транспортные артерии и ограниченной сетевой инфраструктуры, поясняет она. По ее оценке, затраты на дистрибуцию в настоящий момент в новых регионах в среднем на 15–20% выше среднероссийских. На этом также сказывается удлиненный маршрут поставок из центральной части России, повышенные требования к страхованию грузов и необходимость более сложных схем перевозок.

Родион Лукманов среди основных сложностей работы с новыми регионами называет отсутствие у локальных сетей своих складов с алкогольной лицензией. Кроме того, там достаточно слабо развита современная розница и отсутствуют крупные федеральные ритейлеры, добавляет он.

Марина Щербакова говорит, что D.I.S.T. Spirits видит в новых регионах стратегический потенциал для роста, а не просто нишевой рынок. С учетом масштаба территорий, плотности населения, продолжающейся интеграции новых регионов в единую систему обращения и ЕГАИС компания оценивает их как одну из основных точек роста легального крепкого сегмента в среднесрочной перспективе, добавляет она. По словам господина Лукманова, его компания также рассматривает новые регионы как один из потенциалов роста продаж.

Владимир Комаров