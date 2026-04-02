«Российская школьная весна» пройдет в Ставрополе с 15 по 20 мая

Финал Всероссийского проектафестиваля «Российская школьная весна» в 2026 году пройдет в Ставрополе с 15 по 20 мая, сообщает управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства СК.

Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

Под председательством Губернатора Владимира Владимирова состоялось заседание оргкомитета, где обозначили основные параметры мероприятия. В фестивале ожидается около 1,8 тыс. участников из 89 субъектов Российской Федерации, что делает его одним из самых масштабных централизованных мероприятий для школьников в стране. По данным РСМ, участники представят порядка 700 конкурсных работ, оценивать которые будет экспертный совет из примерно 60 ведущих деятелей культуры и искусства. Конкурсная программа включает десять направлений — от вокала и танца до театра, оригинального жанра и медиасферы — и будет проходить в течение трех дней, в отличие от более коротких форматов в прошлых редакциях проекта.

Фестиваль строится на многоуровневой системе отбора: школьный этап прошел с октября 2025го по середину января 2026го, муниципальный — с 14 января по 10 февраля, региональный — с 11 февраля по 27 марта. В ряде муниципалитетов этапы фестиваля органично вписали в планы по работе с молодежью и культурными программами, что позволило ранжировать участников до выезда в Ставрополь. Организаторы проекта отмечают высокую конкуренцию: по данным, озвученным лидером движения «Движение первых» Артуром Орловым, в 2026 году было подано более 68 тыс. заявок на участие, что превышает уровень прошлых лет.

В Ставрополе фестиваль пройдет на базе нескольких культурных и образовательных площадок, включая краевые учреждения культуры и университеты. Помимо конкурсных выступлений, организаторы предусмотрели образовательные интенсивы и мастерклассы с участием профессиональных экспертов, концентрируясь на развитии навыков в искусстве, медиа и креативных индустриях. В городе также планируют открыть интерактивные зоны, где выступления участников дополнятся уличными площадками и выставками, ориентированными на молодежную аудиторию. Завершающее шоу фестиваля должно состояться в центральных городских пространствах, в том числе на площади Ленина.

Станислав Маслаков