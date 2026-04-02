На ставропольских ярмарках с начала года прошли собеседование 500 соискателей

С начала 2026 года краевой Кадровый центр «Работа России» на Ставрополье провел 16 ярмарок трудоустройства, на которых около 70 работодателей региона представили постоянные и временные вакансии, сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минсоц СК Фото: минсоц СК

В собеседованиях приняли участие порядка 500 соискателей, сообщил источник в правительстве края. Мероприятия охватили все территории региона и прошли в разных форматах — от общих ярмарок до специализированных встреч.

Ключевыми направлениями спроса на рынке труда остаются здравоохранение, социальная сфера, экономика и инженерные специальности. В компаниях активно требуются медицинские сестры, врачи различного профиля, экономисты, специалисты среднего звена и рядовые работники промышленности и строительства. В ряде отраслей, включая агропром и промышленность, зарплаты по отдельным позициям превышают среднерегиональный уровень. Отдельное внимание на площадках уделяют вакансиям с рассматриваемым трудовым стажем, в том числе для молодежи и тех, кто впервые выходит на рынок труда.

Параллельно с подбором персонала работают карьерные консультанты и профориентационные специалисты. Они проводят тестирования, помогают оценить соответствие соискателей востребованным профилям, а также подробно разъясняют программы бесплатного переобучения и повышения квалификации в рамках национального проекта «Кадры». По данным регионального минэкономики, в 2026 году в Ставропольском крае планируют обучить и переквалифицировать более 10 тыс. человек, чтобы закрыть кадровые дефициты в стратегически важных отраслях.

Согласно статистике краевого Кадрового центра, в январе 2026 года за содействием в трудоустройстве обратились около 1,3 тысячи жителей края, из них 192 — молодые люди в возрасте 16–29 лет. Часть этих участников работала на ярмарках февраля и марта. В январе центру удалось трудоустроить более 300 ставропольцев.

Размеры оплаты труда на многих вакансиях, представленных на ярмарках, выше среднего по краю. В ряде компаний, участвующих в региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», базовый уровень зарплаты для отдельных специалистов начинается от 50 тыс. руб., а крупные промышленные предприятия и медицинские организации предлагают более высокие доходы. В 2025 году на аналогичных мероприятиях в Ставрополье 70 работодателей представили около 29 тысяч вакансий, на которых трудоустроились более 1100 человек, что задает масштаб целевой программы на 2026 год.

Станислав Маслаков