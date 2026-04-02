МЧС прогнозирует сход селей и оползни в Дагестане из-за возвращения ливней

Уровень воды в реках Дагестана стабилизировался, однако нынешнее улучшение ситуации может оказаться недолгим. Основная угроза сместилась с паводков на оползневую активность, а уже в ближайшие сутки уровень воды в водоемах снова пойдет вверх из-за возвращения ливней. Об этом «Ъ-Кавказ» рассказали в ГУ МЧС по Дагестану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В ведомстве уточнили, что режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального характера продолжает действовать в Новолакском, Гумбетовском и Кайтагском районах. Этот статус позволяет местным властям оперативно задействовать резервы для восстановления разрушенной инфраструктуры. Особую тревогу вызывает состояние энергосистемы.

«Ситуация с электроснабжением остается неустойчивой: за последние сутки специалистам пришлось в экстренном порядке возвращать свет в дома жителей трех районов. Из-за ветхости сетей и прогнозируемых осадков вероятность новых обрывов линий электропередачи и связи в горных районах остается крайне высокой», – подчеркнули в ГУ МЧС.

По прогнозам спасателей, затишье в погоде закончится уже в ночь на 4 апреля. На республику вновь обрушатся сильные дожди, а в высокогорье, на отметках выше 2000 метров, ожидается мокрый снег. Эти осадки могут спровоцировать новую серию локальных ЧП. В ведомстве уточняют, что в высокогорных областях активность обвалов оценивается как высокая, а в 18 районах, включая Ботлихский, Цунтинский и Ахтынский, сохраняется серьезная селевая угроза. Под особым контролем остаются оползневые зоны, которые могут заблокировать ключевые трассы Махачкала– Талги–Буйнакск и Магарамкент– Рутул, а также повредить жилые кварталы в самой Махачкале, Буйнакске и Избербаше.

Нынешний кризис стал следствием аномально мощного циклона, накрывшего Северный Кавказ в последнюю декаду марта. За считаные дни в отдельных районах Дагестана выпала трехмесячная норма осадков, что привело к резкому подъему малых рек и сходу селевых потоков. По предварительным оценкам, от большой воды пострадали более 1,5 тыс. частных домов и порядка 60 социальных объектов. В пик паводка из опасных зон пришлось эвакуировать более 3,3 тыс. человек, в том числе свыше тысячи детей.

Масштаб ущерба подтверждает и статистика обращений: на сегодняшний день число заявок на компенсации через «Госуслуги» и МФЦ уже вплотную приблизилось к 6 тыс. Правительство республики выделило средства из резервного фонда: пострадавшие могут рассчитывать на единовременную помощь в размере 15,5 тыс. руб., а при полной утрате имущества выплаты составляют 157 тыс. руб. на человека.

Сложная паводковая обстановка затронула и соседние регионы СКФО. В Чечне под ударом оказались сельхозугодья в бассейнах Терека и Сунжи, а в Ставропольском крае и Ингушетии ливни привели к размыву дорожных обочин и перегрузке дренажных систем. В Кабардино-Балкарии и Северной Осетии экстренные службы также работают в режиме повышенной готовности, контролируя состояние гидротехнических сооружений перед очередным циклом осадков, который ожидается в ближайшие двое суток.

Роман Лаврухин