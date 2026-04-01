Из-за последствий непогоды режим ЧС ввели еще в трех районах Дагестана

Из-за подтопления режим ЧС дополнительно ввели еще в трех районах Дагестана. Это Гумбетовский, Бабаюртовский и Новолакский районы, сообщили в ГУ МЧС России по республике.

Помимо указанных муниципалитетов, режим ЧС регионального характера действует в Дербентском, Карабудахкентском, Хасавюртовском районах, а также в Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, Махачкале и Хасавюрте.

Сильнейшие ливни обрушились на Дагестан 28–29 марта. Тогда синоптики зафиксировали объем выпавших осадков, превысивший многолетние рекорды, что специалисты и региональные власти охарактеризовали как одно из самых сильных наводнений за последние более чем 100 лет. В Махачкале, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, Хасавюрте и ряде районов — Дербентском, Карабудахкентском, Хасавюртовском — ввели режим чрезвычайной ситуации. В этих муниципалитетах подтопили сотни домовладений, повредили дороги и инженерные сети, произошли отключения электричества и водоснабжения, а в ряде населенных пунктов спасатели эвакуировали людей на лодках и спецтехнике.

По данным региональных служб и федеральных ведомств, по состоянию на 31 марта после паводков в четырех муниципалитетах республики все еще оставались подтопленными 811 жилых домов, более 1000 приусадебных участков и 55 участков автомобильных дорог. На объектах коммунальной инфраструктуры продолжались работы по откачке воды, восстановлению сетей и расчистке завалов; силовики и МЧС дежурили в усиленном режиме, чтобы оперативно реагировать на новые подтопления и обрывы ЛЭП.

Мария Хоперская