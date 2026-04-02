Эмитенты балансируют на ставках

Объем размещенных корпоративных облигаций в марте превысил 1,3 трлн руб., уступив лишь показателю декабря 2024 года. Компании продолжают замещать дорогие банковские кредиты и рефинансировать прежние выпуски долговых бумаг. Облигации с переменной доходностью (флоатеры), выгодные для заемщиков в условиях снижения ставок, не всегда находят спрос у инвесторов. Поэтому эмитенты чаще стали использовать механизм амортизации, что позволяет удешевлять заимствования даже при фиксированной доходности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Активность корпоративных заемщиков на внутреннем долговом рынке в марте 2026 года резко выросла, свидетельствуют данные Cbonds. За минувший месяц эмитенты провели более 200 размещений на сумму 1,34 трлн руб. Это на треть выше показателя годовой давности и рекордный результат с декабря 2024 года. Впрочем, больше трети всего объема пришлось на два размещения «Роснефти» на 500 млрд руб. Согласно данным Московской биржи, с этими бумагами прошло лишь семь сделок. Причем 25 марта эмитент уже выкупил один из выпусков (на 460 млрд руб.) в полном объеме.

Даже без учета этих выпусков суммарный объем размещений составил почти 840 млрд руб., в 1,5 раза выше показателя февраля.

В числе лидеров роста оказался финансовый сектор, объем размещений которого вырос за месяц в 1,7 раза, превысив 300 млрд руб.

По оценке главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, банки увеличили объем привлечения почти в два раза, до 129 млрд руб. Этому способствовали как размещение классического выпуска облигаций Сбербанка (на 71 млрд руб.), так и выпуски секьюритизированных облигаций на сумму свыше 40 млрд руб.

Импульс росту числа новых выпусков дали погашения, констатирует начальник управления долгового капитала Альфа-банка Артем Стариков. По данным Cbonds, в марте компании направили на эти цели 733 млрд руб.— почти на 11% больше, чем в феврале. Добавили ликвидности долговому рынку погашения и выплаты купонов по гособлигациям, которые превысили 900 млрд руб. С учетом того что объем размещений ОФЗ в отчетный период составил немногим более 520 млрд руб., часть полученных инвесторами средств могла быть направлена в корпоративный сегмент.

Рыночное предложение постепенно восстанавливается, но очень неравномерно. Виной тому ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки Банком России, который в марте опустил ставку на очередные 0,5 п. п., до 15%. «Компании возвращаются на рынок, но в целом не готовы фиксировать стоимость заимствований на длинные сроки, исходя из ожиданий дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики»,— отмечает начальник управления рынков капитала Сбербанка Эдуард Джабаров.

В результате структура предложения остается смещенной в сторону инструментов с плавающим купоном, более коротких выпусков и различных гибридных решений.

По оценке Александра Ермака, в марте состоялось 23 размещения облигаций с плавающим купоном почти на 460 млрд руб. Однако такие выпуски облигаций все меньше находят поддержку рынка, два эмитента даже отложили размещения таких бумаг. «Со стороны инвесторов сформировался вполне выраженный спрос на фиксированный купон, что создает характерный разрыв между предпочтениями эмитентов и инвесторов»,— отмечает Эдуард Джабаров.

В таких условиях эмитенты стали чаще предлагать долговые бумаги с амортизацией, когда номинальная стоимость возвращается инвестору не полностью в конце срока, а по частям.

За два месяца состоялось как минимум два десятка подобных выпусков, крупнейшими из которых стали размещения ГТЛК (30 млрд руб.) и «ВТБ Лизинга» (5 млрд руб.). «Для эмитента выпуск таких бумаг является инструментом управления риском: сокращается дюрация обязательств, сглаживается профиль погашений, снижается чувствительность к процентной динамике»,— поясняет господин Джабаров. Для инвесторов такие бумаги также представляют интерес — прежде всего за счет более быстрого возврата капитала и постепенного снижения кредитного риска по мере жизни инструмента. «Рост числа размещений с амортизацией выглядит как компромиссное решение для обеих сторон»,— отмечает директор управления по работе на рынках долгового капитала Совкомбанка Никита Реук.

В условиях дефицита валюты, который отмечался большую часть марта (см. “Ъ” от 19 марта), в отчетный период состоялось лишь одно размещение облигаций в юанях — на 1,5 млрд юаней. В феврале, по данным Александра Ермака, прошло четыре выпуска на 5,5 млрд юаней и четыре выпуска на $0,6 млрд. «Рост стоимости "короткого" юаня привлек внимание участников рынка и временно повысил уровень неопределенности. В таких условиях мало кто готов активно выходить с новыми валютными выпусками»,— отмечает Никита Реук. Снижение в конце месяца ставок по юаневым инструментам до привычных уровней может вернуть интерес к валютным сделкам.

Основная доля рынка останется за рублевыми выпусками.

«У организаторов накоплен значительный объем сделок, находящихся в высокой степени готовности, и при сохранении стабильной конъюнктуры часть этого предложения выйдет в рынок»,— отмечает господин Джабаров. Важное значение будет иметь заседание Банка России 24 апреля, на котором ключевая ставка может быть еще снижена. Как считает Артем Стариков, в таких условиях эмитенты могут отложить размещения с фиксированным купоном на более поздний срок или размещать их со значительно более агрессивным купоном.

Виталий Гайдаев