В минстрое Ставрополья заявили о планах ввести в 2026 году 1,3 млн метров жилья

До конца 2026 года в Ставропольском крае планируют ввести в эксплуатацию более 1,3 млн кв. м жилья, что на 20% меньше прошлогоднего результата, но все равно оставляет регион в числе лидеров по строительству жилья на Северном Кавказе, рассказал в интервью ИА «Победа26» министр строительства и архитектуры края Андрей Уваров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В январе–феврале 2026 года уже сдано 302 тыс. кв. м недвижимости, что составляет около четверти годового плана. В 2025 году Ставропольский край ввел 1,8 млн кв. м жилья, перевыполнив утвержденный план на 50% и заняв 16е место среди всех регионов России по объему ввода жилья, а также второе место в СевероКавказском федеральном округе. Из общего объема около 1,141 млн кв. м пришлось на индивидуальное жилищное строительство, а 727,3 тыс. кв. м — на многоквартирные дома. К концу 2030 года по региональному проекту «Жилье» в крае должно быть построено более 8 млн кв. м недвижимости, сейчас этот показатель выполнен на 26,2%.

Крупнейшим объемом ввода жилья в 2025 году выделялся Ставрополь — 629,3 тыс. кв. м, или 33,7% от общего результата края. На втором месте по объемам оказался Шпаковский округ (263,2 тыс. кв. м), затем Предгорный округ (147,8 тыс. кв. м), а среди городовкурортов лидировали Ессентуки (136,1 тыс. кв. м), Пятигорск (135,9 тыс. кв. м) и Кисловодск (69,8 тыс. кв. м). Эти данные подтверждают продолжающуюся концентрацию жилищного строительства в столице края и в курортнорекреационных зонах, где особенно заметен рост спроса со стороны дачников и инвесторов.

В первом квартале 2026 года цены на жилье в Ставропольском крае продолжают медленно расти. В Предгорном округе средняя стоимость 1 кв. м выросла с 92,9 до 105,5 тыс. руб., то есть на 13,6%, в Минераловодском округе — на 10,6% до 97,4 тыс. руб. В ряде муниципалитетов средняя рыночная цена закрепилась на уровне 59,3 тыс. руб. за 1 кв. м, что почти вдвое ниже динамики в наиболее активных округах.

В городах Ставропольского края наибольший рост цен зафиксирован в Ессентуках: +9,9%, до 147,2 тыс. руб. за квадратный метр. На втором месте по динамике оказался Кисловодск (+6,8% до 196,1 тыс. руб.), затем Лермонтов (+7,2% до 103,1 тыс. руб.) и Невинномысск (+6,8% до 98,9 тыс. руб.). В Ставрополе прирост составляет всего 2,8%, средняя цена достигла 98,5 тыс. руб. за 1 кв. м; в Пятигорске и Железноводске цены за первый квартал 2026 года не изменились и держатся на уровне 155 и 135,8 тыс. руб. за квадратный метр соответственно.

Станислав Маслаков