Война в Иране достигла Канберры

1 апреля премьер-министр Австралии Энтони Албанезе выступил с экстренным обращением к нации по поводу войны на Ближнем Востоке и ее последствий для национальной экономики. Суть этого редкого для страны формата общения с нацией свелась к признанию очевидного факта, что перекрытие Ормузского пролива больно ударило по энергобезопасности Зеленого континента и сидеть сложа руки Канберра не может. В этой связи правительство делает и будет делать все, чтобы снизить дефицит топлива и рост цен на него, но и народ должен проявить сознательность: по возможности пользоваться общественным транспортом и не закупать бензин и дизель сверх необходимого.

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе во время обращения к нации

Фото: AAP / Mick Tsikas / Reuters Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе во время обращения к нации

Обращение главы правительства к согражданам — формат для Австралии крайне редкий: за всю историю страны обращений было всего шесть и всегда по случаю некоего экстраординарного и кризисного события. В предыдущий раз, например, премьер Австралии Скотт Моррисон обращался к нации в 2020 году, чтобы объявить о пандемии COVID-19, а до того Кевин Рудд советовал населению, как вести себя в условиях мирового финансового кризиса 2008 года.

То, что нынешнее обращение Энтони Албанезе, запланированное на вечерний прайм-тайм всеми основными теле- и радиоканалами, будет посвящено событиям на Ближнем Востоке, анонсировали утром в среду в офисе премьера. А об общем посыле грядущего обращения — необходимости затянуть пояса и максимально экономить топливо — население догадалось само. Это было несложно: Австралия импортирует около 90% топлива и сразу после начала войны в Иране и блокады Ормузского пролива столкнулась с резким ростом цен на бензин и дефицитом топлива.

«Война на Ближнем Востоке вызвала самый большой скачок цен на бензин и дизельное топливо в истории. Австралия не является активным участником этой войны. Но все австралийцы платят более высокие цены из-за нее»,— признал очевидное господин Албанезе, обращаясь к согражданам.

В начале этой недели Канберра объявила о снижении вдвое акцизов на топливо и обнулении на ближайшие три месяца платы за пользование дорогами для большегрузных автомобилей, чтобы немного смягчить резкий рост расходов для домохозяйств. Это обойдется правительству примерно в 2,55 млрд австралийских долларов ($1,75 млрд).

«Мы работаем над снижением цен на топливо. Чтобы производить больше топлива здесь и удерживать его на внутреннем рынке»,— пояснил премьер, напомнив про эти меры.

Канберра со всей серьезностью отнеслась к созданию запасов топлива — на данный момент они достигли самого высокого уровня за 15 лет.

Тем не менее запасы все еще значительно ниже рекомендаций Международного энергетического агентства, предусматривающих 90-дневный запас. Кроме того, правительство поспешило заручиться гарантиями бесперебойных поставок топлива от крупнейших азиатских производителей и нефтеперерабатывающих предприятий, в число которых входят Сингапур, Китай и Малайзия. 1 апреля с визитом в Канберре как раз находился министр энергетики Сингапура Тан Си Ленг, заверивший своих австралийских коллег, что сингапурские власти относятся к своим обязательствам по поставкам топлива в Австралию «с особой серьезностью».

«Предстоящие месяцы могут быть непростыми. Я хочу быть откровенным в этом вопросе. Ни одно правительство не может обещать устранить давление, которое вызывает эта война. Но я могу обещать, что мы сделаем все возможное, чтобы защитить Австралию от худшего»,— заверил сограждан глава правительства.

Рассказав об усилиях властей по обеспечению энергобезопасности страны, премьер Австралии дал понять, что и население в этих условиях должно проявить сознательность, соблюдая экономию.

«Если вы отправляетесь в путь, не берите с собой больше топлива, чем необходимо,— просто заправляйтесь, как обычно. Подумайте о других людях в вашем районе, в сельской местности и в критически важных отраслях»,— призвал австралийцев Энтони Албанезе. Он также попросил автомобилистов по всей стране по возможности пользоваться общественным транспортом, чтобы топлива хватало тем, кому оно требуется ежедневно,— сотрудникам экстренных служб и работникам сельского хозяйства.

Сработает ли призыв премьера к населению сохранять спокойствие и не запасать топливо впрок, пока под вопросом. Многие австралийские комментаторы предположили, что пожелание Албанезе не паниковать сработает ровно наоборот — вызовет панику и страх грядущего дефицита. С другой стороны, с начала марта автодороги страны уже заметно опустели. Правда, это произошло не из-за сознательности граждан, а на фоне ежедневно растущих цен на дизель и бензин и их нехватки на заправках.

Наталия Портякова