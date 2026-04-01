На Ставрополье готовят масштабный проект по борьбе с опустыниванием

На Ставрополье разрабатывают новый пакет мер по борьбе с опустыниванием сельхозземель и ветровой эрозией, в центре внимания — компенсационное лесоразведение. Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края Олег Безменов рассказал об этом на прессконференции в региональном информационном центре «ТАСС Кавказ».

Чиновник сообщил, что власти уже подобрали 200 га земель, пригодных для посадки лесных культур, и рассчитывают начать массовые посадки уже в 2026 году, если проект получит одобрение федеральных органов и привлечет инвесторов.

Причины усиления внимания к опустыниванию связывают с тем, что почти 81% сельхозугодий края подвержены риску ветровой эрозии, а многие лесополосы, возведенные 30–50 лет назад, утратили защитные функции и нуждаются в обновлении. Власти Ставрополья уже несколько лет ведут крупный мониторинг — в 2025 году проверили порядка 50–100 тыс. га лесополос, но выяснилось, что значительная часть насаждений находится в неудовлетворительном состоянии и требует замены или реконструкции.

Механизм компенсационного лесоразведения выстроен вокруг идеи «зеленого обмена»: инвесторы, которые получают в других регионах, например в Иркутской области или Республике Адыгея, участки с лесными насаждениями и переводят их в другое правовое состояние, обязаны компенсировать вырубку за счет посадки новых лесов на территории России. Ставропольский край предлагает инвесторам использовать свои 200 га как пилотную площадку для такого восстановления, тем самым привлекая частные средства на формирование новой системы лесополос и защитных полос.

В прошлом году за счет краевого бюджета специалисты провели обследование земель на лесопригодность, определили, какие породы деревьев можно высаживать на разных участках, и подготовили заявки в Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз). Министерство природы совместно с министерством сельского хозяйства ведет переговоры с другими субъектами и бизнесом, чтобы заранее закрепить обязательства инвесторов и интегрировать компенсационные посадки в рамках регионального проекта «Сохранение лесов Ставропольского края» национального проекта «Экологическое благополучие».

В 2026 году средства на реализацию нацпроекта в лесной сфере утроены по сравнению с предыдущими годами и достигли 20 млн руб. из краевого бюджета. Эти деньги пойдут не только на высадку саженцев, но и на закупку пожарной техники для лесхозов, развитие питомников и лесосеменных производств, а также на меры по улучшению противопожарной безопасности и мониторингу состояния лесов.

Ставрополье остается малолесным регионом с лесистостью всего около 1,6%, поэтому любое расширение лесного фонда имеет стратегическое значение. Поколения местных лесоводов почти «с нуля» формировали лесные массивы и полезащитные полосы, а сегодня власти продолжают курс на восстановление систем лесополос, развитие гидромелиорации и укрепление пастбищ, чтобы сохранить плодородие почв и уменьшить потери урожая изза ветровой эрозии.

Станислав Маслаков