В Изобильненском округе завершили капремонт двух домов за 6,6 млн рублей

Ставропольский фонд капитального ремонта завершил обновление двух многоквартирных домов в поселке Рыздвяный Изобильненского округа. Общая стоимость работ составила 6,6 млн руб., сообщили в фонде.

Фото: пресс-служба Фонда капитального ремонта Ставропольского края

Подрядчики выполнили ремонт крыши в двухэтажном здании 1978 года постройки на улице Советской, 4Б, и фасада в трехэтажке 1968 года на Южной, 12.

Специалисты сначала демонтировали старое кровельное покрытие на Советской, 4Б. Они выровняли поверхность стяжкой, сформировали уклоны для стока воды и уложили новую трехслойную кровлю из материалов, стойких к дождям и морозам. Демонтаж охватил площадь около 675 кв. м, а стоимость только этого элемента достигла миллионов рублей по региональным сметам. Подрядчики уделили внимание примыканиям, вентиляционным каналам, парапетам и установили новое ограждение, чтобы исключить протечки — главную проблему таких плоских крыш в домах массовой застройки 1970-х.

В доме на Южной, 12, рабочие очистили фасад от грязи и инъектировали трещины. Они натянули армирующую сетку, нанесли свежий штукатурный слой, грунтовку и декоративное покрытие с УФ-защитой. Площадь фасада превысила 550 кв. м, а ремонт входных групп усилил защиту стен от влаги и перепадов температур. Эти здания из хрущевок и брежневок давно подошли к пределу ресурса, но капремонт продлевает их срок службы на годы вперед.

Работы прошли по региональной программе, финансируемой взносами собственников и краевым бюджетом. В 2023–2025 годах Изобильненский округ активно включали в планы: аналогичные ремонты крыш и фасадов фиксировали на Советской, 4б, и соседних Южных улицах с объемами 500–700 кв. м.

В 2026 году регион усиливает темпы: подрядчики уже выиграли тендеры на 73 млн руб. по 13 домам в Изобильненском округе, включая Солнечнодольск. Рыздвяный вписывается в тренд — власти Ставрополья ремонтируют жилфонд массовой застройки, чтобы адаптировать его к современным нагрузкам.

Станислав Маслаков