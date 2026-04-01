Ступайте без мира

Европейский play-off за выход на чемпионат мира по футболу преподнес одну крупную сенсацию. Его жертвой стала сборная Италии. Она в третий раз подряд не сумела пробиться на мировое первенство, уступив сопернику куда слабее себя. На этот раз соперником была команда Боснии и Герцеговины. Вместе с ней последний рубеж, отделявший от поездки на турнир, преодолели чехи, турки и шведы.

31 марта состоялись финальные матчи европейского play-off за выход на чемпионат мира по футболу в США, Канаде и Мексике. Одна встреча из четырех завершилась громкой сенсацией. Очередной неприятный сюрприз своим поклонникам преподнесла команда Италии. Она не участвовала в чемпионатах мира с 2014 года: российский и катарский турниры пропустила, оступившись в стыковых матчах против сборных Швеции и Северной Македонии соответственно. На этот раз у нее снова был проходимый соперник — сборная Боснии и Герцеговины.

Играли итальянцы медленно — мучились, не могли привыкнуть к полю стадиона в Зенице.

Оно после накрывших Балканы дождей и снегопадов выглядело очень скверно. Единственный гол гостям хозяева, по сути, подарили. Мойзе Кин отличился после грубой ошибки вратаря Николы Василя — в рутинной ситуации он пытался вынести мяч подальше, но в итоге выбил его прямо на ногу Николо Барелле.

Дальше куда острее играли уже боснийцы. Пару шансов у них было в первые полчаса, а под перерыв они дождались ляпа итальянского вратаря Джанлуиджи Доннаруммы. Он тоже хотел запустить мяч далеко вперед и тоже не справился с задачей: выполняя удар от ворот, попал в одного из своих защитников, Алессандро Бастони. Тот не принял передачу и через пару мгновений был вынужден нарушать правила на выбегавшем один на один Амаре Мемиче. Предотвратить верный голевой момент удалось лишь ценой красной карточки.

Неудивительно, что во втором тайме сборная Боснии и Герцеговины давила еще сильнее.

Она владела мячом 76% времени, нанесла 12 ударов, но играла в целом предсказуемо. И тем не менее выкрутилась из ситуации, восстановила паритет, когда до финиша оставалось чуть больше десяти минут. Харис Табакович откликнулся, пожалуй, на первый приличный кросс — до этого крайние защитники итальянской команды угрозы с флангов предотвращали.

В дополнительное время итальянцы тоже выживали: редко получали мяч, почти не ходили вперед. А серия пенальти принесла результат, который La Gazzetta dello Sport назвала «страшным кошмаром». Нападающий Франческо Эспозито начал ее ударом выше створа. А выстрел Брайана Кристанте сотряс перекладину. Боснийцы же реализовали все четыре свои попытки. Они во второй раз в истории вышли на первенство планеты, выбив сборную, которая четырежды побеждала на чемпионате мира, а каких-то пять лет назад праздновала победу на Евро.

В это же время команда Чехии, меньше недели назад с огромным трудом — лишь в серии пенальти, после возвращения со счета 0:2 — справившаяся с ирландцами, принимала датчан.

Уже на третьей минуте она захватила лидерство: уходящая подача Томаша Цоуфала не нашла никого из своих в чужой штрафной, зато Павел Шульц оказался первым на подборе и вколотил мяч в верхний угол. Затем датчане смотрелись бодрее, но их выпады долго упирались во вратаря Матея Коваржа. Однако до финального свистка чехи не дотерпели: Йоаким Андерсен головой замкнул подачу со штрафного Миккеля Дамсгора. Так матч перешел в дополнительное время.

Сумбурного мяча Ладислава Крейчи — после вбрасывания из-за боковой и нескольких рикошетов — команде Чехии тоже не хватило. Уравнял положение Каспер Хёг, очутившийся в нужном месте во время углового — 2:2. И эта игра вырулила к серии пенальти, в которой датчане допустили три осечки, а праздновавшие в результате успех чехи — одну.

Вышли на чемпионат мира и шведы, выступление которых в отборочной группе можно с легкостью назвать провалом — ни одной победы, всего два очка в квартете с командами Швейцарии, Косово и Словении.

В стыковые матчи они попали лишь благодаря успехам в Лиге наций. Но шансом воспользовались: 25 марта смяли — 3:1 — украинцев, а теперь одолели — 3:2 — поляков, которые не пустили их на прошлый чемпионат мира.

В отличие от неудачного для сборной Швеции матча четырехлетней давности, этот проходил на ее земле. Здесь шведы не проигрывали полякам почти 100 лет, и вновь победили. Хозяева начали энергичнее и открыли счет. За симпатичной комбинацией последовал практически безупречный удар Энтони Эланги — мяч влетел в сетку от перекладины. Поляки, доминировавшие до завершения первого тайма, сумели восстановить равенство: Никола Залевский поскользнулся, но все-таки смог нанести достаточно плотный удар, чтобы пробить Кристоффера Нурдфельдта. Однако еще до перерыва они вновь примерили роль догоняющих. Успех шведам принес стандарт — Густав Лагербильке здорово сыграл на опережение и замкнул навес на ближнюю штангу. И ответ Кароля Свидерского домашнюю команду тоже не смутил; она добыла победу над уставшим соперником в концовке. Решающий удар нанес Виктор Дьокереш.

Наконец, оправдали статус фаворитов турки, обыгравшие на выезде признанную международными федерациями меньше десяти лет назад и впервые всерьез претендовавшую на выход на крупный турнир сборную Косово.

Минимальную — 1:0 — победу в Приштине им принес гол Керема Актюркоглу в контратаке в начале второго тайма.

Соперники пробившихся через play-off команд по финальному турниру, который пройдет с 11 июня по 19 июля, уже известны. Сборная Чехии угодила в группу A, где сыграет с командами Мексики, ЮАР и Южной Кореи. Сборная Боснии и Герцеговины — в группу B, к швейцарцам, канадцам и катарцам. Сборная Турции — в группу D, к парагвайцам, американцам и австралийцам. Сборная Швеции — в группу F, к голландцам, тунисцам и японцам.

Роман Левищев