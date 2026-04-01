Операторы начали отключать пополнение Apple ID с мобильных телефонов

Оплата Apple ID со счета мобильного телефона перестала работать. В первые минуты после полуночи 1 апреля редакторам «Ъ» не удалось провести оплату через счета МТС, «Билайн» и T2.

«Оплата по мобильному телефону временно недоступна. Попробуйте еще раз позднее»,— указано в уведомлении, которое появляется при попытке оплатить Apple ID.

По информации РБК, «МегаФон», «Билайн», МТС и Т2 получили указание об отключении возможности пополнять Apple ID с мобильных счетов с 1 апреля. В конце марта мобильные операторы разослали пользователям рекомендацию пополнить Apple ID заранее. Источник «Ъ» сообщал, что такой мерой власти России хотят заставить Apple вернуть российские сервисы в App Store.

Пополнение баланса Apple ID необходимо для оплаты подписок на iCloud+, Apple Music и Apple TV, а также для покупки приложений в App Store и контента в iTunes Store.

