В «Нижнекамскнефтехиме» назвали причину взрыва на заводе

Взрыв на предприятии «Нижнекамскнефтехима» произошел, когда рабочие устраняли последствия разгерметизации оборудования на производстве каучука. Как сообщили в компании, газовая смесь вспыхнула от неустановленного источника, сообщила пресс-служба компании.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Пожар на производстве локализован, сотрудники МЧС тушат остаточное горение. Основные производственные узлы «Нижнекамскнефтехима» не затронуты и продолжают работу.

При взрыве погибли два человека, их семьям окажут материальную помощь. 20 пострадавших были госпитализированы. Организована прямая линия по психологической поддержке и другой помощи для сотрудников завода и подрядных организаций, а также родственников.

Специалисты продолжают вести мониторинг качества атмосферного воздуха, угрозы жителям и экологической обстановке не зафиксировано, заявили в компании. Результаты мониторинга будут опубликованы на сайте предприятия и в социальных сетях, добавили там.