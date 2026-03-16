Более 3 тысяч человек хотят поселить в Воронеже на месте завода «Электроприбор»

В Воронеже развитие бывшей территории завода «Электроприбор», ограниченной улицами 20-летия Октября, Челюскинцев и Мурманским переулком, предполагает создание многофункционального квартала смешанной застройки с домами высотой от восьми этажей. В перспективе там смогут проживать более 3 тыс. человек. Предусмотрено создание большого подземного паркинга, коммерческих помещений на первых этажах и частного детсада на 150 мест. Об этом 16 марта рассказал губернатор Александр Гусев.

«Архитектурные доминанты подберут так, чтобы не нарушать ансамбль прилегающего Чижовского плацдарма»,— отметил глава региона.

Губернатор отдельно обратил внимание на социально-экономическую составляющую проекта комплексного развития территории (КРТ). Господин Гусев указал, что ранее на территории завода работали около 900 человек, и важно, «чтобы новый формат застройки не только компенсировал эти рабочие места, но и создал дополнительные возможности для занятости». По словам главы региона, девелопер подтвердил эти обязательства. Региональный градостроительный совет поддержал концепцию КРТ.

Около года назад «Ъ-Черноземье» писал, что группа компаний «Развитие» Сергея Гончарова вложила на тот момент 2,8 млрд руб. в первый этап создания делового квартала Senator на площадке выкупленного завода «Электроприбор» на улице 20-летия Октября. По проекту квартал должен занять 6,2 га, он рассчитан на 2 тыс. рабочих мест.

Другая концепция КРТ, рассмотренная на градсовете, предусматривает развитие участка в центре Воронежа — территории, ограниченной улицами Станкевича, Куцыгина и Красноармейским переулком. Там предлагается квартальная застройка со средней и высотной этажностью, рассчитанная примерно на тысячу жителей.

«Проект предусматривает благоустроенные дворовые пространства, размещение коммерческих и сервисных объектов на первых этажах, а также свыше 500 парковочных мест. В составе комплекса и небольшой детский сад. Особенность территории — значительный перепад высот, поэтому архитекторы предложили многоуровневую структуру: часть паркинга разместят под стилобатом, а дворовые пространства — на его крыше. Также в проекте предусмотрено расширение улицы Станкевича и создание дополнительного транспортного проезда»,— рассказал Александр Гусев.

Концепция также получила одобрение. По словам главы региона, высказанные на заседании градсовета замечания будут учтены на последующих этапах рассмотрения КРТ в рамках архитектурной комиссии.

На прошлой неделе также стало известно, что мэрия Тамбова решила отдать под КРТ территорию с жилой застройкой в границах улиц Чичканова, Советской, Рабочей и Карла Маркса. Площадь участка составляет 12,7 тыс. кв. м.

Денис Данилов