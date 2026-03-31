У Тайгера Вудса при задержании после ДТП обнаружили опиоидные препараты

У Тайгера Вудса при задержании после ДТП обнаружили две таблетки опиоидного анальгетика гидрокодона. Об этом сообщил TMZ Sports со ссылкой на протокол.

Инцидент произошел 27 марта в штате Флорида: автомобиль Range Rover спортсмена столкнулся с грузовиком и перевернулся. Господин Вудс не пострадал и выбрался через окно с пассажирской стороны.

Тайгер Вудс пояснил, что отвлекся на мобильный телефон и переключение радиостанции и не заметил замедления впереди идущей машины. Алкотестер дважды показал отрицательный результат, от анализа мочи он отказался. По данным полиции, у гольфиста наблюдались сильное потоотделение, «вялые и медленные» движения, «кровавые и стеклянные» глаза.

После аварии господина Вудса доставили в больницу, однако он отказался от лечения, затем его перевезли в тюрьму. Позже его отпустили под залог, судебное заседание назначено на конец апреля.

Гольфист неоднократно попадал в аварии, в том числе при подозрениях на вождение под воздействием препаратов. В 2009 году тесты показали следы снотворного, а в 2017-м его нашли спящим в автомобиле после приема опиоидных лекарств. Тогда спортсмен признал вину и прошел реабилитацию.

В 2021 году господин Вудс попал в серьезное ДТП под Лос-Анджелесом и получил тяжелую травму ноги. Данные о его состоянии в момент аварии не публиковались.

Тайгер Вудс — 15-кратный победитель «мэйджоров», уступающий по этому показателю только Джеку Никлаусу. По оценке Forbes, его состояние составляет около $1,5 млрд.

