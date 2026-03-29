Тайгер Вудс вышел в окно
Гольфист Вудс снова попал в аварию под воздействием запрещенных веществ
Американский гольфист Тайгер Вудс попал в аварию, после которой был арестован по обвинению в вождении под воздействием запрещенных веществ, причем речь идет не об алкоголе. Инцидент случился 27 марта во Флориде. Вудс провел восемь часов в тюрьме, после чего был отпущен под залог. Это уже не первый случай, когда гольфист попадает в аварию из-за вождения в нетрезвом состоянии.
Легендарный американский гольфист и победитель 15 турниров категории «Мейджор» Тайгер Вудс снова стал фигурантом скандальной хроники. В минувшую пятницу во Флориде, в местечке Джупитер-Айленд, Вудс не справился с управлением своего Range Rover, когда пошел на обгон грузовика, зацепил его, после чего его машина перевернулась на бок. Спортсмен не пострадал и сумел сам выбраться через окно на пассажирской стороне автомобиля. Прибывшая полиция, как говорится в заявлении шерифа Джона Баденсика, обратила внимание на вялость Тайгера Вудса. Ему предложили пройти дыхательный тест на алкоголь, он согласился. Следов употребления спиртного выявлено не было.
Интересно, что в общей сложности Вудса «продували» трижды, и каждый раз прибор ничего криминального не показывал.
Спортсмена доставили в местный участок и уже там, заподозрив, что он находится под воздействием или сильнодействующих лекарств, или наркотиков, предложили сдать мочу на анализ. От этого он уже отказался. Вудс был подвергнут процедуре ареста, провел в тюрьме восемь часов, после чего был отпущен под залог. По словам шерифа Баденсика, ему предъявлены обвинения в отказе от прохождения тестирования и повреждении имущества.
У Тайгера Вудса длинный список неприятностей, в которые он попадал из-за аварий. Дело не только в том, что, как рассказал Daily Mail один из бывших сотрудников спортсмена, «Вудс отвратительно водит». Это, в конце концов, не преступление. Дело в том, что он садится за руль будучи под воздействием веществ. В 2009 году Вудс угодил в дорожный инцидент, и тогда у полиции возникли сомнения в его трезвости. Не беспочвенные — тесты показали следы приема значительных доз снотворного. В 2017 году Вудса нашли спящим в его Mercedes в паре десятков километров от его дома в том самом Джупитер-Айленд. Водительская сторона машины была разбита. Спортсмен заявил, что у него случилась реакция на лекарства, прописанные после четырех операций на спине. Причем речь шла об опиоидных препаратах. В результате Вудс признал вину в неосторожном вождении и вступил в программу реабилитации для водителей, впервые попавшихся в нетрезвом виде. Плюс он лег в реабилитационную клинику. В 2021 году, уже недалеко от Лос-Анджелеса, Вудс угодил в аварию, в которой так сильно повредил ногу, что хирургам пришлось очень постараться, чтобы вылечить гольфиста. Был ли он в момент инцидента трезв — не известно. Полиция почему-то не провела тестов на опьянение, за что потом подверглась критике.
После столь частых аварий многие на месте Вудса вообще поостереглись бы садиться за руль. Тем более что спортсмен, чье состояние, согласно рейтингу Forbes World’s Celebrity Billionaires, оценивается в $1,5 млрд, может нанять себе целую бригаду персональных водителей. Но от привычки садиться за руль Вудс не отказывается, несмотря на то что, по словам все того же источника Daily Mail, в огромных количествах пьет обезболивающие препараты, содержащие опиоиды.
На то, что у Вудса проблемы с запрещенными веществами, намекнул также президент США и большой фанат гольфа Дональд Трамп. Интересно, что Вудс на данный момент находится в близких отношениях с Ванессой Трамп (в девичестве Перголицци), бывшей женой сына президента США — Дональда Трампа-младшего. «Это ужасно. У него проблемы,— заявил президент Трамп журналистам.— Была авария, это все, что я знаю. Он мой очень близкий друг, отличный человек. Но у него трудности».