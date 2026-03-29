Коммерсантъ FM
Тайгер Вудс вышел в окно

Гольфист Вудс снова попал в аварию под воздействием запрещенных веществ

Американский гольфист Тайгер Вудс попал в аварию, после которой был арестован по обвинению в вождении под воздействием запрещенных веществ, причем речь идет не об алкоголе. Инцидент случился 27 марта во Флориде. Вудс провел восемь часов в тюрьме, после чего был отпущен под залог. Это уже не первый случай, когда гольфист попадает в аварию из-за вождения в нетрезвом состоянии.

Перевернутый автомобиль гольфиста Тайгера Вудса

Перевернутый автомобиль гольфиста Тайгера Вудса

Фото: Martin County Sheriff's Office / Handout / Reuters

Тайгер Вудс рядом со своим попавшим в аварию автомобилем

Тайгер Вудс рядом со своим попавшим в аварию автомобилем

Фото: Jason Oteri / AP

Перевернутый автомобиль гольфиста Тайгера Вудса

Фото: Martin County Sheriff's Office / Handout / Reuters

Тайгер Вудс рядом со своим попавшим в аварию автомобилем

Фото: Jason Oteri / AP

Легендарный американский гольфист и победитель 15 турниров категории «Мейджор» Тайгер Вудс снова стал фигурантом скандальной хроники. В минувшую пятницу во Флориде, в местечке Джупитер-Айленд, Вудс не справился с управлением своего Range Rover, когда пошел на обгон грузовика, зацепил его, после чего его машина перевернулась на бок. Спортсмен не пострадал и сумел сам выбраться через окно на пассажирской стороне автомобиля. Прибывшая полиция, как говорится в заявлении шерифа Джона Баденсика, обратила внимание на вялость Тайгера Вудса. Ему предложили пройти дыхательный тест на алкоголь, он согласился. Следов употребления спиртного выявлено не было.

Интересно, что в общей сложности Вудса «продували» трижды, и каждый раз прибор ничего криминального не показывал.

Спортсмена доставили в местный участок и уже там, заподозрив, что он находится под воздействием или сильнодействующих лекарств, или наркотиков, предложили сдать мочу на анализ. От этого он уже отказался. Вудс был подвергнут процедуре ареста, провел в тюрьме восемь часов, после чего был отпущен под залог. По словам шерифа Баденсика, ему предъявлены обвинения в отказе от прохождения тестирования и повреждении имущества.

У Тайгера Вудса длинный список неприятностей, в которые он попадал из-за аварий. Дело не только в том, что, как рассказал Daily Mail один из бывших сотрудников спортсмена, «Вудс отвратительно водит». Это, в конце концов, не преступление. Дело в том, что он садится за руль будучи под воздействием веществ. В 2009 году Вудс угодил в дорожный инцидент, и тогда у полиции возникли сомнения в его трезвости. Не беспочвенные — тесты показали следы приема значительных доз снотворного. В 2017 году Вудса нашли спящим в его Mercedes в паре десятков километров от его дома в том самом Джупитер-Айленд. Водительская сторона машины была разбита. Спортсмен заявил, что у него случилась реакция на лекарства, прописанные после четырех операций на спине. Причем речь шла об опиоидных препаратах. В результате Вудс признал вину в неосторожном вождении и вступил в программу реабилитации для водителей, впервые попавшихся в нетрезвом виде. Плюс он лег в реабилитационную клинику. В 2021 году, уже недалеко от Лос-Анджелеса, Вудс угодил в аварию, в которой так сильно повредил ногу, что хирургам пришлось очень постараться, чтобы вылечить гольфиста. Был ли он в момент инцидента трезв — не известно. Полиция почему-то не провела тестов на опьянение, за что потом подверглась критике.

Магшот Тайгера Вудса

Магшот Тайгера Вудса

Фото: Martin County Sheriff's Office / AP

Тайгер Вудс покидает полицейский участок

Тайгер Вудс покидает полицейский участок

Фото: Jim Rassol / AP

Магшот Тайгера Вудса

Фото: Martin County Sheriff's Office / AP

Тайгер Вудс покидает полицейский участок

Фото: Jim Rassol / AP

После столь частых аварий многие на месте Вудса вообще поостереглись бы садиться за руль. Тем более что спортсмен, чье состояние, согласно рейтингу Forbes World’s Celebrity Billionaires, оценивается в $1,5 млрд, может нанять себе целую бригаду персональных водителей. Но от привычки садиться за руль Вудс не отказывается, несмотря на то что, по словам все того же источника Daily Mail, в огромных количествах пьет обезболивающие препараты, содержащие опиоиды.

На то, что у Вудса проблемы с запрещенными веществами, намекнул также президент США и большой фанат гольфа Дональд Трамп. Интересно, что Вудс на данный момент находится в близких отношениях с Ванессой Трамп (в девичестве Перголицци), бывшей женой сына президента США — Дональда Трампа-младшего. «Это ужасно. У него проблемы,— заявил президент Трамп журналистам.— Была авария, это все, что я знаю. Он мой очень близкий друг, отличный человек. Но у него трудности».

Арнольд Кабанов

Фотогалерея

Взлеты и падения Тайгера Вудса

Элдрик Тонт (Тайгер) Вудс родился 30 декабря 1975 года в городе Сайпресс в Калифорнии, США. Отец будущего спортсмена начал обучать сына гольфу, когда тому не было еще двух лет. Уже в 8 лет Тайгер выиграл детский чемпионат мира в группе 9-10-летних. Впоследствии он выигрывал детские, юношеские и юниорские чемпионаты мира еще шесть раз и участвовал как юный чемпион в различных телешоу

Фото: Getty Images

После многочисленных успехов на юниорских соревнованиях в 1996 году Вудс начал профессиональную карьеру и сразу подписал пятилетний контракт с Nike стоимостью $40 млн, который продлили в 2000 году уже на сумму $105 млн. И сейчас Nike является одним из основных партнеров спортсмена

Фото: Getty Images

В 1997 году Тайгер Вудс впервые выиграл турнир из самой престижной в гольфе серии «мэйджор». С тех пор он выигрывал их еще 14 раз, что стало вторым лучшим результатом после американского гольфиста Джека Никлауса. Всего Вудс выиграл 82 турнира Профессиональной ассоциации гольфистов (PGA) — рекорд за всю историю гольфа

Фото: AP / LM Otero

Тайгер Вудс стал первым спортсменом, который заработал более $1 млрд. По данным журнала Forbes, состояние гольфиста превышает $1,7 млрд

Фото: AP / John Gress

Известно, что около 90% доходов спортсмена — не призовые, а рекламные. Помимо Nike, игрока спонсировали General Motors, FedEx, American Express, Rolex, Upper Deck и другие компании

Фото: AP / Michael S. Green, File

С 1998 года игровая компания Electronic Arts выпустила 18 лицензионных игр под именем Тайгера Вудса

Фото: AP / Denis Poroy

В 2004 году Тайгер Вудс женился на шведской модели Элин Нордегрен. В 2010 году после того, как стало известно о многочисленных изменах спортсмена, они развелись. Во время бракоразводного процесса Нордегрен отсудила у него $100 млн, а также их особняк стоимостью почти $40 млн. В браке у супругов родились двое сыновей

Фото: Getty Images

После скандала, связанного с супружескими изменами Вудса, от сотрудничества с ним отказались компании Gillette, Gatorade, Accenture и AT&amp;T

Фото: AP / LM Otero

С 2013 по 2018 год Тайгер Вудс не выиграл ни одного турнира из-за многочисленных травм. Спортсмен перенес четыре операции на спине

Фото: AP / Charlie Riedel

В 2015 году гольфист решил приостановить карьеру на неопределенный срок

Фото: AP / Charlie Riedel

В мае 2017 года Тайгер Вудс был задержан полицией за вождение в нетрезвом виде. Сообщалось, что он заснул за рулем под воздействием лекарств и алкоголя. Спортсмен получил штраф в $250 и 50 часов общественных работ

Фото: Reuters

В 2018 году Тайгер Вудс одержал первую за пять лет победу и вернулся в большой спорт

Фото: Getty Images

В 2019 году Дональд Трамп наградил спортсмена Президентской медалью Свободы — одной из двух высших наград США для гражданских лиц. Это была не первая встреча спортсмена с президентом — как минимум дважды они играли вместе в гольф

Фото: Reuters

С 1997 по 2013 год Профессиональная ассоциация гольфистов (PGA) 11 раз признавала Тайгера Вудса гольфистом года

Фото: Getty Images

За свою карьеру Тайгер Вудс занимал первое место в рейтинге гольфистов рекордные 623 недели (последний раз он находился на вершине списка в 2010 году). В 2021 году он будет введен во Всемирный зал славы гольфа

Фото: Reuters

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: AP / LM Otero

Фото: AP / John Gress

Фото: AP / Michael S. Green, File

Фото: AP / Denis Poroy

Фото: Getty Images

Фото: AP / LM Otero

Фото: AP / Charlie Riedel

Фото: AP / Charlie Riedel

Фото: Reuters

Фото: Getty Images

Фото: Reuters

Фото: Getty Images

Фото: Reuters

