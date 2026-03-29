Тайгер Вудс вышел в окно

Американский гольфист Тайгер Вудс попал в аварию, после которой был арестован по обвинению в вождении под воздействием запрещенных веществ, причем речь идет не об алкоголе. Инцидент случился 27 марта во Флориде. Вудс провел восемь часов в тюрьме, после чего был отпущен под залог. Это уже не первый случай, когда гольфист попадает в аварию из-за вождения в нетрезвом состоянии.

Перевернутый автомобиль гольфиста Тайгера Вудса Фото: Martin County Sheriff's Office / Handout / Reuters Тайгер Вудс рядом со своим попавшим в аварию автомобилем Фото: Jason Oteri / AP

Легендарный американский гольфист и победитель 15 турниров категории «Мейджор» Тайгер Вудс снова стал фигурантом скандальной хроники. В минувшую пятницу во Флориде, в местечке Джупитер-Айленд, Вудс не справился с управлением своего Range Rover, когда пошел на обгон грузовика, зацепил его, после чего его машина перевернулась на бок. Спортсмен не пострадал и сумел сам выбраться через окно на пассажирской стороне автомобиля. Прибывшая полиция, как говорится в заявлении шерифа Джона Баденсика, обратила внимание на вялость Тайгера Вудса. Ему предложили пройти дыхательный тест на алкоголь, он согласился. Следов употребления спиртного выявлено не было.

Интересно, что в общей сложности Вудса «продували» трижды, и каждый раз прибор ничего криминального не показывал.

Спортсмена доставили в местный участок и уже там, заподозрив, что он находится под воздействием или сильнодействующих лекарств, или наркотиков, предложили сдать мочу на анализ. От этого он уже отказался. Вудс был подвергнут процедуре ареста, провел в тюрьме восемь часов, после чего был отпущен под залог. По словам шерифа Баденсика, ему предъявлены обвинения в отказе от прохождения тестирования и повреждении имущества.

У Тайгера Вудса длинный список неприятностей, в которые он попадал из-за аварий. Дело не только в том, что, как рассказал Daily Mail один из бывших сотрудников спортсмена, «Вудс отвратительно водит». Это, в конце концов, не преступление. Дело в том, что он садится за руль будучи под воздействием веществ. В 2009 году Вудс угодил в дорожный инцидент, и тогда у полиции возникли сомнения в его трезвости. Не беспочвенные — тесты показали следы приема значительных доз снотворного. В 2017 году Вудса нашли спящим в его Mercedes в паре десятков километров от его дома в том самом Джупитер-Айленд. Водительская сторона машины была разбита. Спортсмен заявил, что у него случилась реакция на лекарства, прописанные после четырех операций на спине. Причем речь шла об опиоидных препаратах. В результате Вудс признал вину в неосторожном вождении и вступил в программу реабилитации для водителей, впервые попавшихся в нетрезвом виде. Плюс он лег в реабилитационную клинику. В 2021 году, уже недалеко от Лос-Анджелеса, Вудс угодил в аварию, в которой так сильно повредил ногу, что хирургам пришлось очень постараться, чтобы вылечить гольфиста. Был ли он в момент инцидента трезв — не известно. Полиция почему-то не провела тестов на опьянение, за что потом подверглась критике.

Магшот Тайгера Вудса Фото: Martin County Sheriff's Office / AP Тайгер Вудс покидает полицейский участок Фото: Jim Rassol / AP

После столь частых аварий многие на месте Вудса вообще поостереглись бы садиться за руль. Тем более что спортсмен, чье состояние, согласно рейтингу Forbes World’s Celebrity Billionaires, оценивается в $1,5 млрд, может нанять себе целую бригаду персональных водителей. Но от привычки садиться за руль Вудс не отказывается, несмотря на то что, по словам все того же источника Daily Mail, в огромных количествах пьет обезболивающие препараты, содержащие опиоиды.

На то, что у Вудса проблемы с запрещенными веществами, намекнул также президент США и большой фанат гольфа Дональд Трамп. Интересно, что Вудс на данный момент находится в близких отношениях с Ванессой Трамп (в девичестве Перголицци), бывшей женой сына президента США — Дональда Трампа-младшего. «Это ужасно. У него проблемы,— заявил президент Трамп журналистам.— Была авария, это все, что я знаю. Он мой очень близкий друг, отличный человек. Но у него трудности».

Арнольд Кабанов