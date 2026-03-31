В Azur Air могут сменить гендиректора из-за угрозы аннулирования сертификата

Как узнал «Ъ», в авиакомпании Azur Air из-за угрозы аннулирования сертификата эксплуатанта обсуждается смена генерального директора. Кадровые перестановки связаны с претензиями регулятора к поддержанию летной годности и необходимостью устранить выявленные нарушения.

По информации источников «Ъ» на рынке, 31 марта компанию покинул технический директор Дмитрий Клыженко, а сотрудники его подразделения получили дисциплинарные взыскания. Эти меры рассматриваются как попытка продемонстрировать регулятору принятые управленческие решения после введения ограничений на сертификат. Собеседники, близкие к транспортным властям, допускают, что следующим шагом может стать отставка гендиректора Евгения Королева, как это уже происходило в 2018 году на фоне аналогичных претензий.

В Росавиации 31 марта указали на недостаточную проработку плана устранения нарушений и потребовали его доработки. Ранее ведомство ограничило срок действия сертификата перевозчика до 8 июня после серии внеплановых посадок в зимний период, в том числе из-за отказов двигателей.

Авиакомпания скорректировала часть полетной программы, отменив рейсы в Таиланд из ряда городов, и направила регулятору план мероприятий, включающий внутренний аудит инженерно-технических служб и усиление контроля за техобслуживанием. Если обновленный план не будет согласован, сертификат авиакомпании может быть аннулирован.

