Экс-главу белгородского запрещенного «Штаба Навального» объявили в розыск

Бывший глава «Штаба Навального» («Штабы Навального» признаны в РФ экстремистской организацией, ликвидированы и запрещены) в Белгородской области Максим Климов (признан в РФ иностранным агентом) объявлен в розыск по статье УК — его карточка появилась в базе МВД. Об этом пишет «Ъ» 31 марта. Каких-либо подробностей о деле нет.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», Максим Климов был признан иноагентом в январе 2025 года. В Минюсте РФ обосновали это тем, что оппозиционер «принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также об избирательной системе РФ, выступал против специальной военной операции на Украине». Одновременно с этим в реестр иностранных агентов внесли медиа «Аполитичность губит», созданное Максимом Климовым (иноагент) в 2021 году.

В середине февраля «Ъ-Черноземье» также писал, что в Курской области рассматривают уголовное дело 24-летнего жителя облцентра Максима Корниенко, которого обвинили в финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ, максимальное наказание — восемь лет лишения свободы). По версии следствия, курянин в 2021 году перевел 400 руб. на иностранный счет ФБК (Фонд борьбы с коррупцией признан экстремистским, запрещен, объявлен иноагентом и ликвидирован).

Денис Данилов