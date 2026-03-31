Бывшего главу запрещенного «Штаба Навального» в Белгороде объявили в розыск

В базе розыска МВД появилась карточка бывшего главы «Штаба Навального» («Штабы Навального» признаны в РФ экстремистской организацией, ликвидированы и запрещены) в Белгородской области Максима Климова (признан в РФ иностранным агентом). Его разыскивают по статье УК. Подробности дела неизвестны.

Максим Климов (признан иноагентом)

Максим Климов (признан иноагентом)

Максима Климова признали иноагентом в январе 2025 года. Тогда же в реестр Минюста попало созданное им медиа «Аполитика». Решение объяснялось тем, что господин Климов (иноагент) распространял фейки о российских вооруженных силах. Разыскиваемый живет не в России.

В январе 2021 года господина Климова (иноагент) арестовали на девять суток за организацию несогласованного митинга в поддержку Алексея Навального. Позже стало известно, что силовики проводят обыски в его квартире, а также у соседей активиста.

Никита Черненко