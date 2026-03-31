Эксперт: крематория в Новороссийске недостаточно для всего Краснодарского края

Сегодня на весь Краснодарский край функционирует один крематорий — в Новороссийске, и этого недостаточно для такого крупного региона, считает генеральный директор краснодарского похоронного бюро «Свет» Евгений Полянский. В беседе с «Ъ-Новороссийск» он рассказал, что любому городу, население которого превышает 300 тыс., нужен крематорий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«В Краснодарском крае единственный крематорий находится в Новороссийске. В планах есть открытие еще минимум трех крематориев. Если отталкиваться от плотности населения, на Кубани необходимо хотя бы 14 крематориев. И тем не менее в России всего 37 крематориев, один из которых действует в Краснодарском крае, два — в Ростове. В тех городах, где есть крематории, процент кремации доходит до 70»,— рассказал господин Полянский в интервью «Review. Юг России».

По его данным, за последние пять лет в России построили всего 12 крематориев, однако две трети из них — крематории второго типа. Эксперт пояснил, что такие крематории представляют собой только производственную зону с печами для сжигания тел и не имеют даже зала прощания.

«Они работают только с ритуальными агентствами, которые и выдают прах родственникам. Там просто сжигают людей, там нет залов прощания, не устроена процедура дальнейшего сопровождения праха. Когда я приезжаю на кладбище и вижу, как экскаваторами выкапывают могилы, создается впечатление, что это не ритуал прощания, а утилизация биологических останков. Все это говорит о нашей культуре и о том, что мы должны ее менять»,— рассказал Евгений Полянский.

Он приводит статистику: в США — 1870 крематориев, в Китае — 1700, в Японии — 600, в Германии — 144 крематория, в России — 37.

«Если говорить о Краснодаре, то городу достаточно одного хорошего крематория. В Краснодаре пытались его открыть, даже анонсировали 100 млн руб. вложения, но некоторые личности выстроили коррупционную схему. Нам ничего не дали построить»,— рассказал Евгений Полянский.

По его словам, чтобы построить крематорий второго типа, необходимы инвестиции от 500 млн руб. Эксперт отмечает, что на сегодняшний день есть проекты комплексного крематория — с залом прощания, колумбарием и проч. — на 4 млрд руб. «Конечно, это требует привлечения серьезных инвестиций. Проект будет окупаться условно 10–15 лет»,— резюмировал господин Полянский.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», сфера похоронного дела в Краснодарском крае, а также в России в целом процентов на 70–80 относится к теневому сектору экономики. По словам Евгения Полянского, представители власти это якобы понимают, но не знают, как с этим бороться. Также эксперт рассказал, что участники рынка ритуальных услуг сегодня работают по федеральному закону №8-ФЗ 1996 года «О погребении и похоронном деле». Этот документ, по словам собеседника издания, морально устарел.

Дмитрий Михеенко