Банкротство пошло не по формуле

Против руководства ОАО «Пензенский завод химического машиностроения» возбуждено уголовное дело о преднамеренном банкротстве. Как установила прокуратура, в 2022–2024 годах с предприятия вывели активы на 1 млрд руб., после чего у завода образовались долги по налогам (более 16 млн руб.) и перед работниками (79 млн руб.). В 2025 году завод признали банкротом, а конкурсный управляющий уже оспаривает сделки на 991 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Пензхиммаш» основан в 1952 году

Фото: http:cerebroom.ru «Пензхиммаш» основан в 1952 году

Фото: http:cerebroom.ru

В отношении руководства ОАО «Пензенский завод химического машиностроения» («Пензхиммаш») возбуждено уголовное дело о преднамеренном банкротстве с причинением ущерба более 95 млн руб. (ч. 1 ст. 196 УК РФ). Основанием послужили материалы проверки прокуратуры Октябрьского района Пензы, которая выявила вывод активов на сумму 1 млрд руб., сообщили в региональном ведомстве.

По данным прокуратуры, в 2022–2024 годах руководители завода совершили ряд сомнительных сделок, направленных на отчуждение имущества и денежных средств предприятия. Это привело к образованию налоговой задолженности в размере более 16 млн руб. и долгов перед контрагентами и работниками на сумму 79 млн руб. Завод утратил возможность исполнять обязательства перед кредиторами, а в 2025 году Арбитражный суд региона признал общество несостоятельным.

«Пензхиммаш» основан в 1952 году. Предприятие специализировалось на производстве оборудования для нефтегазовой и химической промышленности. В 1961 году завод был награжден орденом Ленина за вклад в космическую отрасль. В 1992 году предприятие реорганизовали в ОАО, а в 2000 году оно вошло в состав научно-производственной компании «Кедр-89».

Руководство завода неоднократно менялось. С 2023 года исполняющим обязанности генерального директора был Валерий Беляев, который также руководит АО «ТехГазСервис» — дочерней структурой завода. Летом 2025 года работники начали жаловаться на задержки зарплаты. Проверка прокуратуры показала, что штат не укомплектован — отсутствовали главный бухгалтер и гендиректор. После представления надзорного ведомства предприятие возглавил Валерий Беляев.

Банкротство «Пензхиммаша» началось в июле 2025 года по иску самого предприятия. Однако сначала оно было оставлено без движения из-за нарушений в оформлении. В августе к делу присоединились 27 сотрудников завода с требованиями по задолженности по зарплате в размере 2,06 млн руб. Общая сумма долга перед всеми кредиторами, согласно карточке дела, превышает 951 млн руб.

В сентябре 2025 года суд открыл конкурсное производство сроком на полгода. Управляющим назначен Владимир Виноградов. Впоследствии процедуру продлили — последний раз до 16 сентября 2026 года, по информации «Федресурса».

Суд принял решение о банкротстве по упрощенной процедуре. С соответствующим ходатайством выступили представители самого предприятия, указав, что фактически хозяйственную деятельность завод не ведет. Производственные помещения были освобождены, договоры аренды расторгнуты. На момент рассмотрения дела у общества отсутствовал действующий генеральный директор — полномочия предыдущего руководителя истекли, а новый назначен не был. Наблюдательный совет лишился большинства членов, что сделало назначение нового директора невозможным.

В 2025 году выручка «Пензхиммаша» составила 117 млн руб. (в 2024 году — 162,5 млн руб.), убыток достиг 464 млн руб. (в 2024 году — 64,7 млн руб.). Штат сократили с более чем тысячи человек до 116. По состоянию на декабрь 2024 года отрицательная стоимость чистых активов превысила 3,8 млрд руб.

С 10 марта конкурсный управляющий Владимир Виноградов оспаривает сделки, совершенные перед банкротством. Он требует признать недействительными договоры аренды и купли-продажи, заключенные с АО «Импульс-Инвест», платежи в пользу ООО «НПК «Кедр-89» на сумму 74,4 млн руб., ряд договоров между ООО «Пензхиммаш» (аренда и управление имуществом) и AQUITAR HOLDING LIMITED. Общая сумма требований составляет более 990,9 млн руб.

На территории завода зарегистрировано несколько юридических лиц: ОАО «Пензхиммаш+» (производство резервуаров) и основанное в 2017 году ООО «Пензхиммаш». Последнее принадлежит бизнесмену Константину Баклашову и работает в сфере аренды и управления недвижимостью. Компанией управляет АО «Пензенский кузнечно-прессовый завод» (АО «ПКПЗ»), которое также является управляющей организацией АО «Газмаш», чьим единственным учредителем выступает Константин Баклашов. Еще одна структура бизнесмена — АО «Агроцентр» — также зарегистрирована по адресу «Пензхиммаша».

Летом 2025 года суд удовлетворил иск АО «Агроцентр» к «Пензхиммашу» о взыскании аванса и неустойки на общую сумму 10,5 млн руб. за неисполненные обязательства. 15 сентября истец получил исполнительный лист, после чего счета предприятия арестовали из-за долга, выросшего до 17 млн руб.

«Пензхиммаш» уже банкротился в 2017 году. Тогда НПК «Кедр-89» подал заявление о несостоятельности предприятия, однако процедуру приостановили благодаря мировому соглашению с кредиторами в 2022 году. Документ предусматривал начало выплат долгов с третьего квартала 2025 года, но завод не смог выполнить обязательства.

Нина Шевченко