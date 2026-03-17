В Тамбовской области в 2026 году отремонтируют 32 соцобъекта за 1,8 млрд рублей

В 2026 году в Тамбовской области планируют капитально отремонтировать 32 социальных объекта за счет федеральных и региональных средств на сумму порядка 1,8 млрд руб. Об этом сообщил на планерке в облправительстве и. о. министра градостроительства и архитектуры региона Алексей Кузьменко.

По его словам, капитальный ремонт затронет 14 школ (в сумме 5,2 тыс. мест), семь детских садов (1,1 тыс. мест), пять колледжей (2,2 тыс. мест), четыре объекта культуры, спорткомплекс и детский лагерь.

Также 289,4 млн руб. направят на монтаж быстровозводимых конструкций в двух детских лагерях.

Также и. о. министра на планерке обратил внимание на проблемы с подрядчиками по существующим проектам ремонта и благоустройства. Господин Кузьменко в своем докладе отметил, что за 2025 год к подрядчикам предъявлено 97 претензий на сумму 262,5 млн руб. Из них 40 претензий предъявлено за нарушение сроков исполнения работ, 29 — из-за ненадлежащего исполнения условий контракта, а 28 — по результатам проверки ФБУ «Росстройконтроль».

В феврале «Ъ-Черноземье» сообщал, что два исторических дома, являющихся объектами культурного наследия, планируют отремонтировать в Тамбовской области в 2026 году.

Мария Свиридова