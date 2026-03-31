fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

«Автомобилист» сократил отставание от «Салавата Юлаева» в серии play-off КХЛ

Екатеринбургский «Автомобилист» на своем льду обыграл уфимский «Салават Юлаев» в пятом матче серии первого раунда play-off FONBET Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Счет в противостоянии до четырех побед стал 3:2 в пользу уфимцев.

Хет-трик сделал нападающий хозяев Степан Хрипунов, по шайбе у екатеринбуржцев забросили Александр Шаров и Даниэль Спронг. В составе гостей отличились Ильдан Газимов и Девин Броссо.

Шестой матч серии пройдет 2 апреля в Уфе.

Арнольд Кабанов

