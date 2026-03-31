Роберто Де Дзерби возглавил «Тоттенхем»

Итальянец Роберто Де Дзерби назначен на пост главного тренера лондонского футбольного клуба «Тоттенхем», сообщает пресс-служба команды. Срок соглашения со специалистом не уточняется.

Роберто Де Дзерби (слева)

Фото: Thibault Camus / AP, Thibault Camus, FILE / AP

29 марта «Тоттенхем» объявил о прекращении сотрудничества с предыдущим главным тренером, хорватом Игором Тудором. Под его руководством команда успела провести семь матчей, в которых потерпела пять поражений.

«Тоттенхем» занимает 17-е место в чемпионате Англии с 30 очками после 31 игры. Он опережает лондонский «Вест-Хэм», идущий на 18-й позиции, то есть в «зоне вылета», на одно очко.

Предыдущим местом работы 46-летнего специалиста был французский «Марсель». В прошлом сезоне клуб занял второе место в чемпионате страны. Также Роберто де Дзерби возглавлял донецкий «Шахтер» и итальянские «Сассуоло», «Беневенто», «Палермо», «Фоджу» и «Дарфо Боарио».

Таисия Орлова