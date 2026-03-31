Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

Роберто Де Дзерби возглавил «Тоттенхем»

Итальянец Роберто Де Дзерби назначен на пост главного тренера лондонского футбольного клуба «Тоттенхем», сообщает пресс-служба команды. Срок соглашения со специалистом не уточняется.

Роберто Де Дзерби (слева)

Роберто Де Дзерби (слева)

Фото: Thibault Camus / AP, Thibault Camus, FILE / AP

Роберто Де Дзерби (слева)

Фото: Thibault Camus / AP, Thibault Camus, FILE / AP

29 марта «Тоттенхем» объявил о прекращении сотрудничества с предыдущим главным тренером, хорватом Игором Тудором. Под его руководством команда успела провести семь матчей, в которых потерпела пять поражений.

«Тоттенхем» занимает 17-е место в чемпионате Англии с 30 очками после 31 игры. Он опережает лондонский «Вест-Хэм», идущий на 18-й позиции, то есть в «зоне вылета», на одно очко.

Предыдущим местом работы 46-летнего специалиста был французский «Марсель». В прошлом сезоне клуб занял второе место в чемпионате страны. Также Роберто де Дзерби возглавлял донецкий «Шахтер» и итальянские «Сассуоло», «Беневенто», «Палермо», «Фоджу» и «Дарфо Боарио».

Таисия Орлова

Новости компаний Все