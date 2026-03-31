На Дону ввели в эксплуатацию два ключевых объекта Багаевского гидроузла

Два основных объекта Багаевского гидроузла введены в эксплуатацию 31 марта, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Юрий Слюсарь. Кроме того, сегодня первое грузовое судно открыло сезон навигации.

«Введены в строй ключевые элементы объекта — судоходный шлюз и водосбросная плотина. При строительстве использовались исключительно отечественные материалы и технологии»,— говорится в сообщении. В строительстве гидроузла проектировщики применили технические решения, которые учитывают и нужды судоходства, и заботу о природе.

Багаевский гидроузел находится в районе хутора Арпачин Багаевского района. Первые суда должны были пройти здесь в начале навигации 2025 года. Однако в июне заявляли о его готовности на 95%. Окончательный ввод гидроузла запланирован на 2028 год.

Наталья Шинкарева