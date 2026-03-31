«Раскол в западном мире становится слишком явным»

Дональд Трамп обещал не оставить без внимания отказ европейских союзников помогать в кампании против Ирана. Ранее Испания, Италия и Франция запретили использовать свою территорию для военной авиации США. Последняя при этом также запретил транзит стратегических грузов для Израиля. Белый дом, со своей стороны, дал понять, что не намерен в одиночку бороться за международную энергетическую безопасность. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе ждет на этом фоне появления новых союзов и альянсов.

Премьер-министр Испании Педро Санчес запретил ВВС США использовать авиабазы страны. Причина — подобные действия не соответствуют международному праву. Примеру испанского социалистического правительства последовали также Франция и Италия. В последнем случае это может выглядеть несколько неожиданно. Тем не менее Джорджа Мелони, как известно, давеча проиграла референдум о судебной реформе. Считается, что большинство итальянцев так и не вникли, что именно им предлагают. По большому счету это был плебисцит о доверии премьер-министру. Теперь, судя по всему, она пытается склониться влево, можно сказать и более грубо, заигрывает с леваками. Впрочем, это дела итальянцев.

В свою очередь, французский президент Эмманюэль Макрон отказывается пропускать американские самолеты с вооружениями для Израиля. Такая формулировка у Парижа. Дональд Трамп не оставил данный факт без внимания, пообещав все это припомнить. В частности, американский лидер намекнул на то, что не обязан освобождать Ормузский пролив. По его словам, пусть этим занимаются те, кому это нужно, а также можно покупать нефть у Штатов. Сами США этим проливом не пользуются.

Примечательно, что, в отличие от толерантной Европы, арабские союзники Вашингтона буквально требуют от Белого дома окончательно и бесповоротно закрыть вопрос с Ираном. Информация эта, конечно, неофициальная, но очень близкая к действительности. Сами они воевать не торопятся, однако оказать посильную финансовую помощь, видимо, готовы. И не только ее: монархии залива предоставляют свои базы и, кстати говоря, подвергаются практически каждодневным обстрелам со стороны Исламской Республики. Можно предположить, что не зря пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт затронула эту тему на очередном брифинге.

Очень похоже, что на смену утонувшему в бюрократии нынешнему НАТО придет-таки НАТО ближневосточный, новый альянс с новыми участниками.

Примечательно, что Владимир Зеленский явно пытается разыграть эту очень выгодную карту. Президент Украины предлагает помочь новым потенциальным богатым союзникам в непростом противостоянии с Тегераном, вызывая явный гнев последнего. Похоже, что в этой части есть некоторые успехи. На этом фоне все больше начинает казаться, что отношение Киева к старым союзникам также меняется: благоговейного трепета становится меньше, а раздражения — больше. Впрочем, без их поддержки Украине придется явно непросто. Как бы то ни было, раскол в западном мире становится слишком явным.

К чему все это приведет, говорить, естественно, преждевременно. Сначала должна закончиться война в Персидском заливе. Единственное, что можно сказать практически со стопроцентной уверенностью, нас ждет новое большое шоу. Что касается России, ее место во всем этом бурном процессе пока что не очень прорисовывается.

Дмитрий Дризе