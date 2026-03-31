«Раскол в западном мире становится слишком явным»
Дмитрий Дризе — о позиции Дональда Трампа в отношении союзников по НАТО
Дональд Трамп обещал не оставить без внимания отказ европейских союзников помогать в кампании против Ирана. Ранее Испания, Италия и Франция запретили использовать свою территорию для военной авиации США. Последняя при этом также запретил транзит стратегических грузов для Израиля. Белый дом, со своей стороны, дал понять, что не намерен в одиночку бороться за международную энергетическую безопасность. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе ждет на этом фоне появления новых союзов и альянсов.
Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ
Премьер-министр Испании Педро Санчес запретил ВВС США использовать авиабазы страны. Причина — подобные действия не соответствуют международному праву. Примеру испанского социалистического правительства последовали также Франция и Италия. В последнем случае это может выглядеть несколько неожиданно. Тем не менее Джорджа Мелони, как известно, давеча проиграла референдум о судебной реформе. Считается, что большинство итальянцев так и не вникли, что именно им предлагают. По большому счету это был плебисцит о доверии премьер-министру. Теперь, судя по всему, она пытается склониться влево, можно сказать и более грубо, заигрывает с леваками. Впрочем, это дела итальянцев.
В свою очередь, французский президент Эмманюэль Макрон отказывается пропускать американские самолеты с вооружениями для Израиля. Такая формулировка у Парижа. Дональд Трамп не оставил данный факт без внимания, пообещав все это припомнить. В частности, американский лидер намекнул на то, что не обязан освобождать Ормузский пролив. По его словам, пусть этим занимаются те, кому это нужно, а также можно покупать нефть у Штатов. Сами США этим проливом не пользуются.
Примечательно, что, в отличие от толерантной Европы, арабские союзники Вашингтона буквально требуют от Белого дома окончательно и бесповоротно закрыть вопрос с Ираном. Информация эта, конечно, неофициальная, но очень близкая к действительности. Сами они воевать не торопятся, однако оказать посильную финансовую помощь, видимо, готовы. И не только ее: монархии залива предоставляют свои базы и, кстати говоря, подвергаются практически каждодневным обстрелам со стороны Исламской Республики. Можно предположить, что не зря пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт затронула эту тему на очередном брифинге.
Очень похоже, что на смену утонувшему в бюрократии нынешнему НАТО придет-таки НАТО ближневосточный, новый альянс с новыми участниками.
Примечательно, что Владимир Зеленский явно пытается разыграть эту очень выгодную карту. Президент Украины предлагает помочь новым потенциальным богатым союзникам в непростом противостоянии с Тегераном, вызывая явный гнев последнего. Похоже, что в этой части есть некоторые успехи. На этом фоне все больше начинает казаться, что отношение Киева к старым союзникам также меняется: благоговейного трепета становится меньше, а раздражения — больше. Впрочем, без их поддержки Украине придется явно непросто. Как бы то ни было, раскол в западном мире становится слишком явным.
К чему все это приведет, говорить, естественно, преждевременно. Сначала должна закончиться война в Персидском заливе. Единственное, что можно сказать практически со стопроцентной уверенностью, нас ждет новое большое шоу. Что касается России, ее место во всем этом бурном процессе пока что не очень прорисовывается.