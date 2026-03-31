Фигурантов дела экс-замгубернатора Курской области выпустили из СИЗО

Курский облсуд смягчил меры пресечения бывшему замминистра природных ресурсов Курской области Александру Володько, который обвиняется в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы), а также предпринимателям Александру Азарьеву и Геннадию Крюкову, которым вменяется пособничество в таком преступлении (ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 286 УК РФ). Согласно картотеке облсуда, господин Володько отправлен под домашний арест, а господам Азарьеву и Крюкову избраны меры пресечения в виде запрета определенных действий. Изначально они все находились в СИЗО.

О заключении фигурантов под стражу «Ъ-Черноземье» сообщал в начале февраля. В конце января бывшему замгубернатора Курской области Константину Полякову, который проходит по этому делу как обвиняемый в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), назначили запрет определенных действий.

Уголовное дело расследует региональное управление Следственного комитета России, однако в ведомстве не сообщали детали преступлений. Из постановления областного суда об отказе господину Крюкову в смягчении меры пресечения следует, что речь идет о неправомерном использовании четырех объектов капстроительства на землях лесфонда Курска и области. Согласно предъявленному обвинению, с апреля 2020 года по май 2025-го Константин Поляков и Александр Володько при пособничестве Александра Азарьева и Геннадия Крюкова самовольно возвели и использовали для личных целей четыре объекта капитального строительства на землях гослесфонда в Курском лесничестве. При этом они, считают следователи, достоверно знали, что участки относятся к «особо защитным» и что строительство и ведение хозяйственной деятельности на них запрещено. Чтобы скрыть содеянное, фигуранты незаконно приобрели право аренды на упомянутый участок через аукцион посредством предоставления подложных документов. Победителем торгов был признан господин Азарьев.

«Указанные преступные действия фигурантов повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, выразившиеся в механическом разрушении почвенного покрова, ухудшении его физического состояния, потере функций почвы, ухудшении ее свойств и изменении существующего природного ландшафта земельного участка, в результате чего он стал непригоден для использования в целях ведения лесного хозяйства без предварительного восстановления путем сноса строений и последующей рекультивации»,— говорится в предъявленном обвинении. Причиненный государству ущерб оценивается в 19,98 млн руб.

Согласно постановлению суда, господин Крюков работает замдиректора московского ООО ПСК «Метод». По данным Rusprofile, ему также принадлежит 33% компании, остальными 67% владеет Алексей Гущин. Компания была учреждена в 2001 году. Она занимается строительством жилых и нежилых зданий. По итогам 2025 года общество выручило 396 млн руб. и получило 438 тыс. чистой прибыли.

Константин Поляков оставил пост вице-губернатора в апреле прошлого года после шести месяцев работы. До этого он в течение четырех лет руководил сначала комитетом, а потом министерством природных ресурсов.

Алина Морозова