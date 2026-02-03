Бывший замгубернатора Курской области стал фигурантом уголовного дела

Экс-заместителю губернатора Курской области Константину Полякову предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Уголовное дело расследует региональное управление Следственного комитета России. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали знакомые с ситуацией источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Поляков

Фото: правительство Курской области Константин Поляков

Фото: правительство Курской области

В конце января господину Полякову по решению Ленинского райсуда Курска была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Она будет действовать 2 месяца и 25 суток. Решение вступило в законную силу.

Помимо господина Полякова, фигурантами дела являются бывший заместитель министра природных ресурсов Курской области Александр Володько и предприниматели Александр Азарьев и Геннадий Крюков. Они заключены в СИЗО. Их защите не удалось отменить решения о заключении фигурантов под стражу.

В Следственном комитете не сообщали о сути уголовного дела о превышении должностных полномочий. «Курские новости» в конце прошлой недели рассказывали, что господа Поляков и Володько, по версии следствия, самовольно возвели и использовали в личных целях четыре объекта капитального строительства на землях государственного лесного фонда в Курске и области. Ущерб следствие может оценивать в 19 млн руб.

Константин Поляков покинул пост вице-губернатора в апреле прошлого года после шести месяцев работы. До этого он в течение четырех лет руководил сначала комитетом, а потом министерством природных ресурсов.

Владимир Зоркий