КСИР пригрозил атаковать объекты Apple, Microsoft и Google на Ближнем Востоке

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) пообещал вечером 1 апреля атаковать объекты 18 американских компаний на Ближнем Востоке. Среди потенциальных целей — подразделения Microsoft, Apple, Google, HP, Intel и Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Поскольку ключевым элементом в разработке и отслеживании целей для терактов являются американские компании в сфере ИКТ и ИИ, в ответ на эту террористическую операцию отныне основные учреждения, участвующие в таких действиях, будут считаться нашими законными целями»,— говорится в заявлении КСИР, которое приводит Tasnim. Целями также названы IBM, Dell, Palantir, Nvidia, JP Morgan, Tesla, GE, Spire Solutions, G42, Boeing, Cisco и Oracle.

Сотрудникам подразделений этих компаний рекомендовано «немедленно покинуть свои рабочие мечта», а жителям близлежащих районов в радиусе одного километра найти безопасное место. «Компании, активно участвующие в террористических заговорах, станут мишенью для ответных мер в случае любого террористического акта»,— отмечается в сообщении.

Решение, как утверждается, принято в ответ на последние американо-израильские атаки, в результате которых погибли граждане Ирана. По данным иранского агентства ISNA, 31 марта четыре человека погибли при ударе по религиозному комплексу в городе Зенджан. Также сегодня КСИР сообщил о гибели советника главы Генштаба ВС Ирана Джамшида Эсхаги.

Лусине Баласян