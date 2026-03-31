Кто заплатит за Иран

Президент Дональд Трамп заинтересован, чтобы страны Персидского залива покрыли расходы США на операцию против Ирана. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, пояснив, что Вашингтон в скором времени поставит этот вопрос на обсуждение с партнерами. Война и так принесла аравийским государствам огромные убытки: по примерным подсчетам, они уже лишились 1% своего ВВП. Если кто-то и должен платить, так это, по их мнению, только Иран, который должен как минимум выплатить компенсацию за причиненные им разрушения. Но иранское руководство дает понять, что платить никому не будет, вместо этого оно ждет репараций от своих противников.

О том, что страны арабского мира в дальнейшем должны будут покрыть расходы США на операцию «Эпическая ярость» против Ирана, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила 30 марта. «Думаю, президент заинтересован в том, чтобы обратиться к ним (арабским странам.— “Ъ”) по этому поводу,— заявила официальный представитель администрации, отвечая на вопрос журналиста.— Не буду забегать вперед, но, безусловно, знаю, что у него (Дональда Трампа.— “Ъ”) есть такая идея, и думаю, вы еще услышите от него об этом».

Только первая неделя войны с Ираном обошлась Вашингтону в $11,3 млрд. Об этом представители Пентагона рассказали на закрытом брифинге в Конгрессе на 11-й день операции. По альтернативным подсчетам, которые ведут американские аналитические центры, только за один день военной кампании США тратят $891,4 млн без учета форс-мажоров. К последним можно отнести потери боевой техники, которые за три недели войны обошлись американскому бюджету в сумму от $1,4 млрд до $2,9 млрд, согласно данным The Wall Street Journal.

Ход боевых действий 31 марта Досье В Иране после обстрела религиозного комплекса в городе Зенджан четыре человека погибли, 26 пострадали. При атаке на гражданский завод в городе Касре-Ширин на границе с Ираком один человек погиб, восемь пострадали. В Исфахане США сбросили противобункерные бомбы на склад с боеприпасами. Кроме того, был атакован причал Бахман на иранском острове Кешм в Персидском заливе, вышла из строя станция по опреснению воды. Иран провел серию ответных атак: в Персидском заливе нападению подвергся контейнеровоз, связанный с Израилем. Также КСИР ударил по системам ПВО около Манамы в Бахрейне и по военной базе США в Кувейте. На побережье ОАЭ иранские беспилотники атаковали район дислокации морской пехоты США. У побережья Дубая был атакован кувейтский танкер. В израильском Тель-Авиве после атак госпитализированы восемь человек. В Иордании удару ракеты подверглась авиабаза Муваффак ас-Салти. Самолеты израильских ВВС возобновили воздушные рейды на южные окраины Бейрута в Ливане и нанесли удары по населенным пунктам Эль-Васита и Дейр-Кифа в пограничном округе Тир. Американский десантный корабль Tripoli с группой из 3,5 тыс. моряков и морских пехотинцев на борту находится в Индийском океане, сообщило Центральное командование ВС США. Ранее американский президент Дональд Трамп не исключал попытки захвата иранского острова Харк. Олеся Мельничук

Но еще больше от войны с Ираном пострадали страны Персидского залива, которые приняли на себя его ответные удары. По официальным подсчетам, за месяц боевых действий аравийские государства лишились от 30% до 40% своих нефтеперерабатывающих мощностей. Как подсчитало консалтинговое агентство Rystad Energy, ремонт энергетической инфраструктуры региона потребует как минимум $25 млрд. Это необходимо, чтобы восстановить как минимум объекты по производству СПГ, нефтеперерабатывающие заводы, топливные терминалы и установки по переработке газа в жидкое топливо. И объем средств, необходимых для ремонта, будет расти, подчеркивают в Rystad Energy.

За месяц американо-израильской операции страны Персидского залива потеряли примерно 1% от своего ВВП, подсчитало израильское издание Calcalist. По его оценкам, это связано не только с тем, что они утратили возможность экспортировать нефть, но и с потерей привлекательного для инвесторов бренда «безопасной гавани».

В этой ситуации аравийские государства требуют от Ирана возместить ущерб.

«Любое политическое решение проблемы иранской агрессии против арабских государств Залива должно включать в себя четкие гарантии предотвращения будущих нападений, закрепление принципа ненападения и выплаты Ираном репараций за обстрелы гражданской инфраструктуры, жизненно важных объектов и мирного населения»,— написал 29 марта в соцсети X дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш. Он подчеркнул, что Тегеран «обманул соседей относительно своих намерений и продемонстрировал преднамеренную агрессию, несмотря на их искренние усилия по ее предотвращению».

30 марта министры иностранных дел Лиги арабских государств, собравшиеся на встречу в Египте, поддержали требование к Ирану «предоставить полную, эффективную и незамедлительную компенсацию всем жертвам за ущерб и потери, понесенные в результате его нападений» на страны Ближнего Востока.

Не исключено, что в качестве компенсации страны Персидского залива смогут использовать финансовые активы Ирана, замороженные в их юрисдикциях с начала войны. По оценкам иранского государственного издания Tehran Times, только в ОАЭ после 28 февраля было заморожено почти $530 млрд средств, связанных с Исламской Республикой. Однако не уточняется, были ли эти активы связаны напрямую с иранским режимом или они принадлежат частным лицам из Ирана, проживающим на территории Эмиратов.

Тегеран уже давал понять, что не считает себя обязанным выплачивать какие-либо компенсации. Напротив, он ждет их от противника. Как отмечал президент Ирана Масуд Пезешкиан, «единственный способ закончить эту войну — это признание законных прав Ирана, выплата репараций и твердые международные гарантии от будущей агрессии».

Как пояснил “Ъ” директор исследовательской программы «Иран и шиитская ось» в израильском Институте национальной безопасности (INSS) Раз Циммт, США не пойдут на выплату Ирану прямой компенсации в рамках потенциальной сделки о прекращении войны. «Однако они могли бы предложить Ирану альтернативные механизмы, которые можно было бы представить в качестве компенсации,— допустил эксперт.— Например, это разморозка иранских активов, смягчение санкций с акцентом на нефтяной сектор, открытие для американских инвестиций доступа в Иран или заключение специального соглашения по Ормузскому проливу, которое позволило бы Ирану получать определенные доходы от пошлин для нефтяных танкеров».

Нил Кербелов