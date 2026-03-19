Юрлицо липецкого «Прогресса» увеличило выручку почти в десять раз

АО «Прогресс Капитал», входящее в периметр липецкого АО «Прогресс» Ольги Белявцевой (бренды «Фрутоняня», «Малышам» и «Липецкий бювет»), по итогам 2025 года резко нарастило финансовые показатели. Данные следуют из отчетности компании.

Выручка АО составила 30 млрд руб., увеличившись в 7,5 раза по сравнению с 2024 годом, когда показатель находился на уровне 3,6 млрд руб. Чистая прибыль продемонстрировала сопоставимую динамику: также достигла 30 млрд руб., что на 743% выше результата 2024 года (когда было зафиксировано так же 3,6 млрд руб.).

Дебиторская задолженность выросла до 18 млрд руб. — годом ранее она отсутствовала вовсе. В то же время кредиторская задолженность сократилась на 8% — до 101 тыс. руб. (со 110 тыс.). Себестоимость продаж снизилась с 4,1 млн до 3,2 млн руб., или на 38%.

По данным Rusprofile, АО «Прогресс Капитал» зарегистрировано в августе 2008 года в Липецке и осуществляет деятельность в сфере холдинговых компаний. Юридический адрес совпадает с основным юрлицом группы — АО «Прогресс» (улица Ангарская, 2). Гендиректором с 2024 года является Сергей Мельник. Уставный капитал — 204,1 тыс. руб.

Финансовая отчетность по самому АО «Прогресс» пока не раскрыта.

Вместе с тем в январе Московская биржа зарегистрировала программу облигаций компании. В ее рамках планируется размещение неконвертируемых бездокументарных облигаций с максимальным объемом до 15 млрд руб.

Анна Швечикова