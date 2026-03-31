Brent торгуется по $119 за баррель

Стоимость фьючерсов на поставки нефти Brent в мае по состоянию на 18:02 мск установилась на уровне $119 (+5,51%) за баррель, следует из данных торговой биржи ICE.

Срок обращения майских фьючерсов истекает сегодня. Июньские контракты стоят $107,9 за баррель, что на 0,53% ниже значения предыдущей сессии.

После начала военной операции США и Израиля против Ирана Тегеран фактически перекрыл судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут экспорта нефти и газа из стран Персидского залива. Сбои с поставками энергоресурсов в США и европейские страны вызвали резкий рост цен. Участники рынка не исключают подорожания нефти до $120 за баррель, а при дальнейшем обострении — до $130–150 за баррель.

