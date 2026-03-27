Баррель словам не верит

Словесные интервенции президента США в отношении победы над Ираном и заключения сделки все меньше трогают инвесторов. По итогам пятницы котировки Brent вновь поднялись выше уровня $110 за баррель, отыграв потери начала недели. Ормузский пролив по-прежнему остается под контролем Ирана, а планы по ведению боевых действий на суше со стороны США лишь помогают инвесторам играть на повышение. Участники рынка допускают рост цен до $120 за баррель, а в случае дальнейшей эскалации — до $130–150 за баррель.

27 марта стоимость ближайшего контракта на поставку нефти Brent на бирже ICE превышала отметку $112 за баррель. По сравнению с закрытием предыдущего дня рост составил почти 3,7%, а с начала недели превысил 12%. Таким образом, цены вернулись к значениям недельной давности, когда они устойчиво превышали $110 за баррель.

Фактически рынок полностью отыграл большую часть снижения цен, произошедшего в понедельник на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о переговорах с Ираном, продлении на пять дней моратория на удары по инфраструктуре и скором заключении сделки. Хотя официальные лица Ирана опровергали эти заявления американской стороны, а Израиль говорил лишь о косвенных связях между США и Ираном, инвесторы поспешили сократить геополитическую премию в стоимости нефти (цены опускались до $96 за баррель). «Рынок попытался преждевременно объявить победу и сделать вид, что войну можно вынести за скобки, несмотря на то что реальная ситуация в Ормузе не нормализовалась»,— отмечает независимый портфельный управляющий по глобальным рынкам Алена Николаева.

Однако эффект от словесных интервенций президента США был непродолжительным, и к середине недели рост цен на нефть возобновился.

Тем более что появились сообщения о выдвижении частей элитной 82-й воздушно-десантной дивизии армии США на Ближний Восток, свидетельствующие об активной подготовке к наземным боевым действиям. В таких условиях Иран усилил оборону острова Харк (потенциального объекта нападения), в том числе заминировав береговую линию. «Война продолжается, риск нового удара по иранской энергетике сохраняется, а ситуация в Ормузском проливе остается главным источником нервозности для покупателей сырья»,— отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Все последующие словесные упражнения господина Трампа оказывали все меньшее влияние на рынок. «Каждая следующая словесная интервенция уже действует слабее, потому что рынок начинает требовать не просто красивую риторику, а реальное изменение фактов в зоне конфликта»,— отмечает госпожа Николаева.

Тем более что Ормузский пролив остается перекрытым. По данным аналитической компании «Эйлер», 24–26 марта через него в сторону Индийского океана прошел лишь один нефтяной танкер. «Объем углеводородов на борту танкеров в Персидском заливе остался на уровне 24,2 млн тонн»,— отмечает старший аналитик по нефтегазовому сектору «Эйлера» Андрей Полищук. «Рынок вновь начал закладывать в цену не только слова, а фактический дефицит топлива, рост фрахта, страховых премий и риск длительного нарушения логистики»,— отмечает инвестиционный банкир Илья Сушков.

По оценке Goldman Sachs, общий ущерб для потоков нефти из Персидского залива после учета переориентации трубопровода составляет 17,7 млн баррелей в сутки.

Высвобождение стратегических запасов в различных странах помогает ситуации, но не мгновенно и не полностью. По данным Минэнерго США, нефть из стратегического резерва поступит на рынок примерно через две недели после решения президента, а максимальная техническая скорость отбора составляет 4,4 млн баррелей в сутки. «IEA прямо указывает, что национальные резервы будут выводиться на рынок в разные сроки в зависимости от страны. Это скорее инструмент сглаживания шока, а не кнопка немедленного обвала цены»,— констатирует Илья Сушков. Поэтому при сохранении текущей геополитической конфигурации он не исключает роста цен до $120 за баррель. По мнению Владимира Чернова, в случае наземной операции США рынок будет закладывать сценарий роста цен до $130–150 за баррель.

Однако сложившаяся ситуация на рынке нефти перестала оказывать значительное влияние на российский рынок. По итогам недели индекс Московской биржи впервые в этом месяце опустился ниже уровня 2800 пунктов. «Текущие поставки держатся на уровне 3,5 млн баррелей в сутки, а нефтяные доходы почти удвоились за последние недели»,— отмечает инвестиционный аналитик «Го Инвест» Никита Бредихин. Давление на рынок в целом и на сырьевые компании в частности оказывает укрепление рубля, которое ведет к уменьшению выручки в рублевом эквиваленте. Внебиржевой курс доллара снизился за пять дней на 1,6 руб., до 81,5 руб./$.

Виталий Гайдаев