Здание поликлиники во Втузгородке снесут в 2028 году для обновления школы №134

Власти Екатеринбурга планируют снести здание бывшей поликлиники №13 около школы №134 во Втузгородке «в лучшем случае в 2028 году» и начать подготовку площадки для реконструкции здания образовательной организации, рассказал глава Кировского района Андрей Корюков на совместном заседании думских комиссий по МСУ и городскому хозяйству. Он добавил, что чиновники добились включения школы в перечень перспективных объектов капитального строительства министерства образования Свердловской области. «С учетом того, что в районе активно идет высотное строительство, количество детей там резко возросло»,— пояснил господин Корюков.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно перечню, опубликованному на сайте ведомства, строительство нового здания школы №134 на 1,5 тыс. мест планируется начать в 2031 году, ввести в эксплуатацию — в 2033 году. Возведение объекта обойдется в 5,3 млрд руб.

О планах реконструкции школы в 2022 году сообщала компания «Первостроитель» (разработала проектную документацию). В пресс-службе организации отмечали, что существующее здание учреждения было построено в 1964 году и рассчитано только на 600 учащихся.

Согласно проекту, новый объект будет состоять из двух корпусов для начальных классов со стороны ул. Комсомольской и учеников старшей и средней школы с фасадами на ул. Педагогическую. «В школе запланировано несколько мультифункциональных зон для проведения лекториев и школьных мероприятий, актовый зал на 450 мест и столовая на 750 человек»,— прокомментировали в пресс-службе застройщика.

Под расширение школы отдали участок, на котором расположены здания бывшей поликлиники №13 и существующей школы. В 2021 году застройщик перевез поликлинику в новое здание, примыкающее к жилому комплексу «Комсомольская, 67».

В апреле 2025 года Андрей Корюков рассказал депутатам о планах по сносу здания школы №134 до начала 2026 года. «Документация будет подготовлена к середине лета, и к завершению года мы освободим площадку. Это очень хороший шаг с точки зрения будущего выделения средств из федерального, областного или городского бюджета»,— сказал тогда он.

Василий Алексеев