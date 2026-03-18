Россельхознадзор нашел нарушения на орловской свиноферме и курском молокозаводе

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям выявило нарушения ветеринарного законодательства и технических регламентов на двух предприятиях Черноземья. Речь идет о свиноводческой ферме ООО «Речица» в Ливенском районе Орловской области и производителе молочной продукции ООО «Сырная долина» Беллы Багаевой в Курском районе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На свинокомплексе ООО «Речица» установлено, что дезинфекционный барьер при въезде находится в нерабочем состоянии, дезковрик в родильном корпусе не перекрывает всю ширину прохода, инвентарь не промаркирован, а у входа в ветпункт отсутствует дезинфекционное оборудование. Нарушения создают риск заноса и распространения инфекций, включая африканскую чуму свиней (АЧС). В отношении юридического лица, директора и заведующей фермой составлены протоколы по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ (нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил, штраф до 20 тыс. руб.). Выдано предписание об устранении нарушений.

В ООО «Сырная долина» в ходе профилактического визита было выявлено, что этап приемки сырья (молока) не определен как критическая контрольная точка, не разработаны корректирующие мероприятия для случаев выявления некачественного сырья. Предприятию выдано предписание с установленным сроком исполнения. Постановления по делам об административных правонарушениях пока не вступили в законную силу.

По данным Rusprofile, ООО «Сырная долина» зарегистрировано в Курском районе Курской области в 2013 году. Основной вид деятельности — производство молочной продукции. Уставный капитал — 20,5 тыс. руб. Единственный владелец — Белла Багаева, директор — Игорь Макоев. Выручка за 2024 год составила 3,56 млрд руб., чистая прибыль — 66,6 млн руб. ООО «Речица» зарегистрировано в Ливненском районе Орловской области в 2013 году. Уставный капитал — 15 тыс. руб. 26,3% компании принадлежит Владимиру Кучину; по 9,6% — Юрию Ревину и Галине Кучиной; по 7,5% — Зацепилиным Юрию и Людмиле, а также Ирине Косиковой; 7,3% — Галине Абакумовой; 6,3% — Владимиру Клюйкову; 5,4% — Виталию Рахманову; 3,4% — Кириллу Козлову; по 2,4% — Бачуриным Екатерине и Артему, а также Наталье Шалимовой. Выручка ООО в 2024 году составила 532 млн руб., чистая прибыль — 60,5 млн руб.

В середине января Россельхознадзор признал недействительными три декларации о соответствии сыра и сливочного масла ООО «Сырная долина» и аннулировал восемь производственных сертификатов на продукцию общим весом более 5 т.

А в 2022 году ООО «Речица» было внесено Россельхознадзором в список компаний с максимальным риском АЧС в период введения карантина в одном из районов области.

Ульяна Ларионова