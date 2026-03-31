Сенатор Клишас объяснил, в каких случаях проверять телефоны людей незаконно

Силовики не могут просто так требовать у людей показать содержимое телефона, сказал глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета федерации Андрей Клишас. Сотрудники могут изучать гаджет, только когда ведут оперативно-разыскную деятельность, порядок которой определен законом, объяснил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Клишас

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Сотрудники транспортной безопасности могут просить человека включить телефон или другой гаджет, чтобы удостовериться в том, что это действительно электронное устройство, сказал сенатор. Больших полномочий у них нет, заявил он. «Никто в целях транспортной безопасности не может потребовать проанализировать содержание того, что у вас в телефоне, какие сайты вы посещаете, какие приложения у вас установлены, есть ли у вас там VPN»,— сообщил он в интервью РБК.

Андрей Клишас отметил, что ему неизвестны случаи привлечения россиян к ответственности за подписку в Telegram на иноагентов или экстремистские организации. «Если бы могли, то привлекли бы уже. Но у меня нет таких примеров»,— сказал господин Клишас.

2 февраля пресс-служба Московского метрополитена сообщила, что сотрудники безопасности получили возможность выборочно досматривать мобильные телефоны. До этого вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков прокомментировал жалобы петербуржцев на усиленные проверки при входе в метро, во время которых сотрудники требуют показать экран телефона и включать другую электронную технику. Он объяснял, что власти применяют повышенные меры безопасности и призывал отнестись к этому с пониманием.