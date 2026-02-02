У пассажиров московского метро теперь могут досматривать телефоны

В дополнение к существующим мерам безопасности у пассажиров метро Москвы теперь могут выборочно досматривать мобильные телефоны. Об этом «Ъ» сообщила пресс-служба Московского метрополитена.

Новые меры по досмотру телефонов вводятся в соответствии с приказом Минтранспорта от 4 февраля. «Безопасность пассажиров и комфорт во время поездок — приоритет Московского метрополитена»,— сообщила пресс-служба.

Для обеспечения стандартов безопасности все люди, пользующиеся столичным метро, проходят досмотр с помощью рамок металлодетекторов, напомнили в Московском метрополитене.

В конце января вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков прокомментировал жалобы горожан на усиленные проверки при входе в метро. Петербуржцы сообщали, что при входе на станции сотрудники начали требовать показать экран телефона. Чиновник объяснил, что сейчас власти города принимают повышенные меры безопасности, и призвал жителей отнестись с пониманием к новым требованиям. Кирилл Поляков отметил, что граждане не обязаны снимать блокировку с телефона.