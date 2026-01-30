В Петербурге объяснили проверку экранов телефонов в метро мерами безопасности

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков прокомментировал жалобы горожан на усиленные проверки при входе в метро. По словам петербуржцев, при входе на станции сотрудники начали требовать от пассажиров показать экран телефона. «Фонтанка» пишет, что ее корреспондента также просили включить ноутбук и «продемонстрировать, что его наушники — действительно наушники».

Во время прямой линии на телеканале «Санкт-Петербург» вице-губернатор напомнил, что любой объект транспортной инфраструктуры «является объектом транспортной безопасности». «Поэтому на сегодняшний день мы применяем повышенные меры безопасности», — сказал Кирилл Поляков (цитата по ТАСС).

Чиновник призвал петербуржцев отнестись к требованиям сотрудников метро с пониманием. Он подчеркнул, что во время проверки пассажиры не обязаны снимать блокировку телефона.