Доллар нарасхват

Курс американской валюты на мировом рынке обновил многомесячный максимум. По итогам марта индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих мировых валют) вырос более чем на 3% и закрепился выше уровня 100 пунктов. Инвесторы реагируют на подорожание энергоносителей, нетто-экспортером которых являются США, а также на жесткую риторику ФРС, которая способствует инвестициям в американские гособлигации. На российском рынке, который находится под влиянием местных факторов, курс доллара стабилизировался чуть выше 81 руб./$, что на 6% ниже максимума, достигнутого 19 марта.

По данным Investing.com, 31 марта индекс DXY поднимался до отметки 100,65 пункта, рекордного значения с 19 мая 2025 года. За пять дней доллар подорожал на 1,2%. За март американская валюта выросла на 3,1%, что стало сильнейшим месячным повышением с июня 2025 года. В аутсайдерах оказался швейцарский франк, который потерял по итогам месяца 3,5% и откатился до $0,8, минимума с начала года.

Рост доллара отражает глобальный уход от риска инвесторов на фоне не прекращающейся войны в районе Персидского залива, которая уже привела к стремительному росту цен на углеводородное топливо.

В марте стоимость нефти Brent на спот-рынке выросла в 1,5 раза, превысив $112 за баррель. Природный газ подорожал почти на 60%, до $640 за 1 тыс. куб. м. Как отмечает директор департамента управления благосостоянием УК «АФ Капитал» Руслан Клышко, рост цен на нефть ухудшает баланс стран-импортеров и усиливает инфляционные ожидания, что делает их валюты более уязвимыми. В таких условиях США, будучи чистым экспортером энергоносителей, «наращивают нефтяную выручку, что фундаментально поддерживает платежный баланс и укрепляет доллар», отмечает глава инвестиционного офиса Astero Falcon Елена Нефедова.

Возросшие инфляционные ожидания привели к пересмотру прогноза по денежно-кредитной политике ФРС. Если раньше участники рынка допускали до трех понижений ставки в этом году, то в марте перестали закладывать какое-либо смягчение. 30 марта глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что текущая ситуация позволяет регулятору занять выжидательную позицию и оценить, как конфликт вокруг Ирана скажется на экономике и инфляции. В таких условиях отмечается резкий рост инвестиций в US Treasuries, чистые привлечения в которые, по данным EPFR, за последние четыре недели составили почти $30 млрд.

Игру на повышение поддержали и спекулянты. До начала ближневосточного конфликта рынок делал ставку на ослабление доллара в расчете на цикл снижения ставки ФРС. Только за первые пять месяцев 2026 финансового года (начался 1 октября) накопленный дефицит бюджета достиг $1 трлн, или 52,6%, от плановой величины на год ($1,9 трлн). За то же время американский госдолг вырос на $1,35 трлн, до почти $39 трлн. «Разворот ожиданий запустил каскадное закрытие этих позиций, которое само по себе генерирует волну покупок, не связанную с фундаментальными потоками»,— поясняет госпожа Нефедова.

Рост курса доллара в мире почти не оказывает влияния на российский валютный рынок. Последнюю неделю внебиржевой курс американской валюты остается в узком диапазоне — 81–82 руб./$.

При этом в середине марта он приближался к отметке 87 руб./$, а в феврале не превышал 78 руб./$. Как отмечает директор казначейства Цифра-банка Дмитрий Рожков, курс доллара на российском рынке в большей степени определяется показателями торгового и платежного балансов, действиями регуляторов в рамках бюджетного правила.

Отказ Минфина от продажи валюты в сочетании с уменьшением валютной выручки экспортов привел к дефициту валютной ликвидности и резкому ослаблению рубля во второй декаде марта (см. “Ъ” от 13 марта). Последующему укреплению российской валюты способствовали восстановление ликвидности после погашения валютного выпуска облигаций «Роснефти», а также рост предложения валюты со стороны экспортеров в связи с уплатой повышенных налогов.

Причем, несмотря на завершение налогового периода, аналитики не ждут ослабления рубля, так как к концу апреля на рынок начнет поступать экспортная выручка, полученная после реализации российской нефти по высокой цене. Руководитель аналитического сервиса банка «Зенит» Владимир Евстифеев оценивает объем продаж в $7,5 млрд, вдвое выше показателя марта.

Поддержку рублю окажет и решение Минфина заморозить операции с валютой в рамках бюджетного правила, так как при текущей стоимости нефти, превышающей цену отсечения, министерству пришлось бы покупать валюту. «Это решение позволяет рассчитывать, что поддержка рубля усилится в мае, когда на рынке в полной мере скажется эффект от роста цен на нефть в марте»,— отмечает господин Евстифеев. Не исключено, что курс доллара может опуститься к минимумам текущего года — 75 руб./$.

Виталий Гайдаев