Воронежское министерство в третий раз продает 20% акций Бутурлиновского ЛВЗ

На пятницу, 20 марта, было назначено проведение торгов в рамках второго специализированного аукциона по продаже 20% акций АО «Бутурлиновский ликеро-водочный завод» (ЛВЗ), принадлежащих Воронежской области. Информации об участниках и победителе в ГИС «Торги» пока не появилось, однако там уже содержатся сведения о новом, третьем выставлении лота на продажу — теперь торги назначены на 17 апреля. Акции продает региональное министерство имущественных и земельных отношений (МИЗО) за 75,8 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным Rusprofile, АО «Бутурлиновский ЛВЗ» зарегистрировано в феврале 2012 года в городе Бутурлиновка Воронежской области. Основной вид деятельности — производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров и т. п. Генеральным директором является Юрий Зацепин. Сведения об учредителях не раскрываются, до июня 2021 года предприятие контролировал на тот момент департамент (ныне — министерство) имущественных и земельных отношений региона. За 2024 год завод выручил 92 млн руб., чистая прибыль составила 223 тыс. руб.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», МИЗО продает 109 692 обыкновенные именные акции. Уставный капитал предприятия составляет 548,3 млн руб. Всего в обороте находится 548 261 акция с номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая.

Заявки на первый аукцион принимали с 30 декабря 2025 года, торги были назначены на 16 февраля. Еще до этой даты лот был опубликован повторно, но протокола завершения первого аукциона в ГИС «Торги» не появилось до сих пор. Аналогичная ситуация произошла и со вторыми аукционом, заявки на который подавали с 3 февраля.

Денис Данилов