20% акций воронежского «Бутурлиновского ЛВЗ» продают за 76 млн рублей

Министерство имущественных и земельных отношений Воронежской области выставило на специализированный аукцион 20% акций АО «Бутурлиновский ликеро-водочный завод» (ЛВЗ), принадлежащих региону. Начальная цена лота составляет 75,8 млн руб. Итоги торгов по продаже пакета акций подведут 16 февраля, сообщается на портале ГИС «Торги».

Количество продаваемых акций составляет 109 692. Уставный капитал компании — 548,3 млн руб. Всего в обороте 548 261 обыкновенная именная бездокументарная акция. Номинальная стоимость одной — 1 тыс. руб.

Согласно описанию лота, ЛВЗ находится на земельном участке площадью 2,4 га. Численность работников составляет 125 человек.

По данным сервиса Rusprofile.ru, АО «Бутурлиновский ЛВЗ» зарегистрировано в феврале 2012 года в городе Бутурлиновка Воронежской области. Основной вид деятельности — производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров и т. п. Генеральным директором является Юрий Зацепин. Сведения об учредителях не раскрываются, до июня 2021 года предприятие контролировал на тот момент департамент (ныне — министерство) имущественных и земельных отношений региона. За 2024 год завод выручил 92 млн руб., чистая прибыль составила 223 тыс. руб.

В августе «Ъ-Черноземье» сообщал, что по решению суда британский производитель алкоголя Halewood обязан выплатить «Бутурлиновскому ЛВЗ» компенсацию в размере 26,3 млн руб. за использование товарного знака и наименования места происхождения товара «Русская водка».

Кабира Гасанова