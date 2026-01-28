20% акций воронежского «Бутурлиновского ЛВЗ» продают за 76 млн рублей
Министерство имущественных и земельных отношений Воронежской области выставило на специализированный аукцион 20% акций АО «Бутурлиновский ликеро-водочный завод» (ЛВЗ), принадлежащих региону. Начальная цена лота составляет 75,8 млн руб. Итоги торгов по продаже пакета акций подведут 16 февраля, сообщается на портале ГИС «Торги».
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Количество продаваемых акций составляет 109 692. Уставный капитал компании — 548,3 млн руб. Всего в обороте 548 261 обыкновенная именная бездокументарная акция. Номинальная стоимость одной — 1 тыс. руб.
Согласно описанию лота, ЛВЗ находится на земельном участке площадью 2,4 га. Численность работников составляет 125 человек.
По данным сервиса Rusprofile.ru, АО «Бутурлиновский ЛВЗ» зарегистрировано в феврале 2012 года в городе Бутурлиновка Воронежской области. Основной вид деятельности — производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров и т. п. Генеральным директором является Юрий Зацепин. Сведения об учредителях не раскрываются, до июня 2021 года предприятие контролировал на тот момент департамент (ныне — министерство) имущественных и земельных отношений региона. За 2024 год завод выручил 92 млн руб., чистая прибыль составила 223 тыс. руб.
В августе «Ъ-Черноземье» сообщал, что по решению суда британский производитель алкоголя Halewood обязан выплатить «Бутурлиновскому ЛВЗ» компенсацию в размере 26,3 млн руб. за использование товарного знака и наименования места происхождения товара «Русская водка».