Вооруженные силы Украины нанесли удар по районному центру Суземка в Брянской области. В результате обстрела погиб один мирный житель, еще шесть получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Мах.

Атака была совершена с использованием реактивных снарядов «Вампир» чешского производства. Глава региона назвал произошедшее очередным кровавым преступлением киевского режима. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Брянская область неоднократно подвергалась обстрелам и атакам беспилотников со стороны ВСУ. За прошедшую ночь над регионом сбили 11 беспилотников.