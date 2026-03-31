Nikkei: Компания Fujitsu разработает 1,4-нм чипы

Японская компания Fujitsu разработает новые полупроводники, предназначенные специально для использования в серверах и других платформах с технологиями искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает агентство Nikkei. Полупроводники будут построены на 1,4-нм процессе, что сейчас является одним из наиболее передовых в мире. Выпуск первых таких чипов запланирован на 2029 год.

Агентство сообщает, что производство 1,4-нм чипов Fujitsu будет находиться в Японии. В работе будет принимать участие компания Rapidus — консорциум японских высокотехнологичных компаний NTT, SoftBank, Denso, MUFG Bank, NEC, Sony, Toyota и Kioxia. Rapidus была основана в 2022 году и получила финансовую поддержку в том числе от японского правительства.

