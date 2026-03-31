Во время атаки БПЛА на Ленобласть пострадали три человека

Во время ночной атаки беспилотников на Ленинградскую область пострадали три человека. Двое из них – дети, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко. По его словам, угрозы для жизни раненых нет.

«Пострадавшим оказывается помощь в больнице Шлиссельбурга», — отметил господин Дрозденко.

По его данным, всего к утру 31 марта в области было уничтожено 38 беспилотников. Есть повреждения в порту Усть-Луга. Также в поселке Молодцово Кировского района в результате падения обломков дрона повреждены стекла в трех жилых домах, двух кабинетах средней школы и здании центра социальной защиты, которое находится на капитальном ремонте.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что в Ленинградской области минувшей ночью было сбито 17 БПЛА.