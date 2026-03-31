Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Во время атаки БПЛА на Ленобласть пострадали три человека

Во время ночной атаки беспилотников на Ленинградскую область пострадали три человека. Двое из них – дети, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко. По его словам, угрозы для жизни раненых нет.

«Пострадавшим оказывается помощь в больнице Шлиссельбурга», — отметил господин Дрозденко.

По его данным, всего к утру 31 марта в области было уничтожено 38 беспилотников. Есть повреждения в порту Усть-Луга. Также в поселке Молодцово Кировского района в результате падения обломков дрона повреждены стекла в трех жилых домах, двух кабинетах средней школы и здании центра социальной защиты, которое находится на капитальном ремонте.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что в Ленинградской области минувшей ночью было сбито 17 БПЛА.

